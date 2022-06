La Juventus sarebbe al lavoro per la conferma dell'attaccante spagnolo Alvaro Morata, che non ha mai fatto mistero della sua volontà di rimanere a Torino. L'ultima idea sarebbe uno scambio con Kean, che si trasferirebbe all'Atletico Madrid. È invece vicino alla chiusura il ritorno di Paul Pogba alla Juventus, mentre ci sono riflessioni in corso su Di Maria.

Morata potrebbe restare in bianconero

Morata sembrava destinato a lasciare la Juventus fino a pochi giorni fa, ma in queste ore si è riaccesa la speranza di vedere l'attaccante spagnolo ancora con i colori bianconeri addosso.

La Juventus avrebbe proposto uno scambio con Moise Kean all'Atletico Madrid: in pratica i bianconeri potrebbero riscattare anzitempo l'attaccante italiano dall'Everton e girare poi il suo cartellino come contropartita tecnica per arrivare a Morata.

Morata, arrivato due anni fa nella Juve di Pirlo con un prestito oneroso, da tempo non rientra più nei piani dell'Atletico di Simeone, anche se quello che ancora manca è l'ok del tecnico argentino. Nel frattempo l'attaccante spagnolo vorrebbe rimanere a Torino, la sua volontà potrebbe fare la differenza.

La Juve riflette su Di Maria

Intanto i bianconeri sembrano piuttosto decisi, nonostante le difficoltà riscontrate in questi giorni, a portare Angel Di Maria a Torino, i bianconeri in questo momento stanno riflettendo e la trattativa che sembrava vicina alla conclusione ha subito uno stop.

Il nodo è sempre sulla durata del contratto, l'argentino vorrebbe giocare solo un altro anno in Europa, mettendo come prossimo obiettivo quello di arrivare più in forma possibile al prossimo Mondiale in Qatar, che si giocherà questo inverno.

La Juventus dal canto suo vorrebbe offrire a Di Maria due anni di contratto a 7,5 milioni netti a stagione, per poter usufruire del Decreto Crescita.

Di questa empasse della trattativa potrebbe approfittarne il Barcellona, che nelle ultime ore sembrerebbe essersi inserito nella corsa al 34enne ex Psg. Tuttavia la Juventus sarebbe pronta a proporre dei bonus a Di Maria, per andare incontro il più possibile alle sue richieste. All'ingaggio di 5,5 milioni, i bianconeri vorrebbero aggiungere dei bonus di facile raggiungimenti, per permettere all'ex Psg di arrivare con ragionevole certezza ai 7 milioni a stagione richiesti dal suo entourage.

È previsto un incontro tra le parti a metà di questa settimana per provare a trovare un accordo su queste nuove basi.

Per Pogba alla Juve manca solo l'ufficialità

Il centrocampista francese Pogba è intanto ormai vicino al suo ritorno alla Juve, mancherebbero solo delle formalità. Rimangono solo da limare i dettagli del contratto: tre anni a 7,5-8 milioni a stagione d'ingaggio. Sarà decisivo l'ultimo incontro tra la dirigenza bianconera e l'avvocatessa Pimenta.

Un'ulteriore conferma sul ritorno di Paul Pogba, sarebbero i segnali che arrivano dalla sua vecchia residenza a Torino: già nei giorni scorsi i vicini avrebbero notato dei lavori in corso e l'arrivo del suo parco auto.