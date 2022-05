La Juventus è attesa da settimane importanti in cui dovrà dedicarsi al miglioramento della rosa, dopo la deludente stagione appena finita. Un quarto posto in campionato che non può soddisfare la società bianconera, oltre al fatto che sono arrivate le sconfitte in finale di Supercoppa Italiana e Coppa Italia contro l'Inter e l'eliminazione agli ottavi di finale di Champions League contro il Villareal. La società bianconera è al lavoro per sostituire Giorgio Chiellini e Paulo Dybala, a questi potrebbe aggiungersi anche Alvaro Morata. Lo spagnolo è in prestito con diritto di riscatto a 35 milioni di euro dall'Atletico Madrid.

Una somma che la Juventus non vuole spendere in quanto ha già investito 20 milioni di euro per il prestito dello spagnolo dall'estate 2020. Pagarlo 55 milioni di euro sarebbe considerata una somma notevole anche perché Morata ha 30 anni. Secondo le ultime notizie di mercato, la Juventus avrebbe offerto all'Atletico Madrid una somma di 15 milioni di euro per il riscatto del cartellino del giocatore. La società spagnola vorrebbe almeno 28 milioni di euro. Per questo la possibilità di un ritorno in Spagna è concreta. Difficile, però, che rimanga all'Atletico Madrid, secondo le ultime notizie di mercato la società spagnola potrebbe offrirlo al Barcellona in uno scambio di mercato con Griezmann che diventerebbe un giocatore dell'Atletico Madrid a titolo definitivo.

Morata potrebbe ritornare all'Atletico Madrid per poi trasferirsi al Barcellona

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Alvaro Morata non dovrebbe essere riscattato dalla Juventus. Il motivo? La volontà dell'Atletico Madrid di ricavare dalla cessione del cartellino dello spagnolo almeno 28 milioni di euro, la società bianconera, invece, avrebbe offerto 15 milioni di euro.

Per questo potrebbe ritornare in Spagna ed essere inserito in uno scambio di mercato con Antoine Griezmann. In questo modo Morata si trasferirebbe nel Barcellona e il francese diventerebbe a titolo definitivo un giocatore dell'Atletico Madrid, dopo averci già giocato in prestito nella stagione 2021-2022.

Il mercato della Juventus

La Juventus, oltre a Paulo Dybala, dovrebbe sostituire anche Alvaro Morata. Potrebbe partire anche Moise Kean, con la società bianconera che sarebbe pronto a riscattarlo dall'Everton e venderlo ad una società interessata. Per questo si parla di almeno tre rinforzi per il settore avanzato. Potrebbe arrivare Angel Di Maria, piacciono anche Arnautovic del Bologna e Luis Muriel dell'Atalanta.

A centrocampo invece sarebbe vicino l'ingaggio di Paul Pogba, al francese potrebbe aggiungersi anche Jorginho del Chelsea, in scadenza di contratto a giugno 2023: l'italobrasiliano ha un prezzo di mercato di circa 20 milioni di euro.