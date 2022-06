La Juventus è attesa da settimane importanti in cui potrebbe definire il primo rinforzo del Calciomercato estivo. Sarebbe vicinissimo l'arrivo di Paul Pogba, in scadenza di contratto. Il centrocampista francese dovrebbe sottoscrivere un'intesa contrattuale di tre o quattro stagioni a circa 10 milioni di euro compresi i bonus. Un acquisto che migliorerà la qualità del centrocampo bianconero, che ha dimostrato problematiche evidenti durante la stagione 2021-2022. Un investimento iniziale che potrebbe essere integrato con altri grandi acquisti, anche in considerazione del fatto che oltre a Chiellini, Bernardeschi e Dybala potrebbero partire anche altri giocatori.

A rischio la conferma di Moise Kean così come il riscatto del cartellino di Alvaro Morata. Per questo la Juventus starebbe lavorando all'acquisto di un vice Vlahovic che però in diversi match potrebbe anche supportare la punta titolare bianconera.

Si è parlato di un interesse concreto nei confronti di Marko Arnautovic del Bologna, ma la società emiliana non vorrebbe venderlo e per farlo chiede almeno 10 milioni di euro. Una somma importante se consideriamo che il nazionale austriaco è un classe 1989. Piace anche Arkadius Milik, ma le condizioni fisiche del giocatore dell'Olympique Marsiglia non darebbero garanzie alla Juventus. Nelle ultime ore si sarebbe aggiunto un altro nome, quello di Giovanni Simeone, che il Verona potrebbe vendere per circa 20 milioni di euro.

La Juventus potrebbe acquistare come vice Vlahovic il giocatore del Verona Simeone

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando come rinforzo per il settore avanzato Giovanni Simeone. Dopo stagioni non ideali in Serie A nella stagione 2021-2022 l'argentino è diventato una delle migliori punte grazie anche all'ottimo lavoro di Tudor al Verona.

Simeone ha disputato in questa stagione 36 match segnando 17 gol e fornendo 6 assist decisivi ai suoi compagni. A questi bisogna aggiungere 1 match di Coppa Italia. Il suo prezzo di mercato è di circa 20 milioni di euro, evidentemente minore rispetto all'investimento per l'eventuale riscatto di Alvaro Morata. Come è noto lo spagnolo è in prestito con diritto di riscatto dall'Atletico Madrid.

Un acquisto a titolo definitivo che sembra difficile anche perché la società spagnola vorrebbe almeno 30 milioni di euro per il cartellino di Morata.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per alleggerire la rosa durante il calciomercato estivo. A tal riguardo potrebbero partire anche diversi centrocampist, su tutti Weston McKennie. Il centrocampista americano potrebbe essere venduto per circa 40 milioni di euro.