La Juventus è attesa da un mese di giugno impegnativo per il Calciomercato. Relativamente al reparto offensivo la società bianconera lavora a un vice Vlahovic, sia in caso di conferma di Morata che di partenza. A tal riguardo le ultime indiscrezioni di mercato parla della volontà della Juve di trovare un'intesa con l'Atletico Madrid per il cartellino dello spagnolo. Si parla anche di un altro possibile prestito con diritto di riscatto per un totale di 20 milioni di euro, che però nella giornata di ieri sarebbe stato rifiutato da parte del club madrileno.

Lo spagnolo è un giocatore gradito da Allegri, in quanto può giocare punta di fascia ma anche centrale al posto di Vlahovic: anche in caso di conferma, comunque, Morata dovrebbe essere schierato da Allegri soprattutto come attaccante esterno.

Per questo si parla del possibile arrivo di un centravanti che possa essere il vice Vlahovic. A tal riguardo le ultime indiscrezioni di mercato parlano di un incontro fra la società bianconera e gli agenti sportivi di Marko Arnautovic, giocatore del Bologna in scadenza di contratto a giugno 2024 con la società emiliana.

Il giocatore del Bologna Arnautovic potrebbe trasferirsi alla Juventus

La Juventus starebbe valutando come vice Vlahovic il giocatore del Bologna Marko Arnautovic.

Il nazionale austriaco ha disputato una stagione importante nella società emiliana, giocando 34 match fra campionato italiano e Coppa Italia, segnando 15 gol e fornendo un assist.

L'incontro fra la società bianconera e gli agenti sportivi del giocatore sarebbe servito per valutare la sua disponibilità nel trasferirsi a Torino, anche se il Bologna lo valuta almeno 10 milioni di euro.

Su Arnautovic ci sarebbe l'interesse anche di Napoli e Roma, che stanno cercando un'alternativa nel settore avanzato.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus valuta pure altri rinforzi nel ruolo di vice Vlahovic. Piace molto ad esempio Giovanni Simeone del Cagliari, che in questa stagione (in prestito al Verona) ha segnato 17 gol fornendo 6 assist.

Per quanto riguarda il centrocampo potrebbero essere due i rinforzi. Oltre a Paul Pogba, per il quale si attenderebbe solo l'annuncio ufficiale da parte della società bianconera, potrebbe arrivare anche un altro elemento: ad esempio il centrocampista argentino Rodrigo De Paul dall'Atletico Madrid in prestito con diritto (o obbligo) di riscatto.