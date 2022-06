La Juventus, da luglio, potrebbe avere di nuovo in rosa Merih Demiral. Il difensore turco non dovrebbe essere riscattato dall'Atalanta, a meno che i bergamaschi non trovino una società pronta ad investire sul cartellino del difensore. Possibilità che in questo momento sembra non essere concreta. Per questo, il suo ritorno alla Juve sembra scontato, ma non per rimanerci. La società bianconera potrebbe valutare offerte da società inglesi, che non avrebbero problemi ad investire circa 30 milioni di euro per Demiral. Si era parlato anche della possibilità che venisse offerto al Napoli come contropartita tecnica per l'acquisto di Kalidou Koulibaly.

Negli ultimi giorni, però, anche la Fiorentina starebbe valutando la possibilità di acquistarlo. Sarebbe un giocatore gradito dal tecnico Italiano per la sua bravura nel giocare d'anticipo ma anche perché i toscani, giocando con una difesa alta, hanno bisogno di difensori veloci. Per questo, secondo le ultime notizie di mercato, Fiorentina e Juventus starebbero valutando la possibilità di effettuare uno scambio. Da una parte Demiral, che ha un prezzo di mercato di circa 30 milioni di euro, dall'altra Milenkovic e Igor, valutati, ciascuno, circa 15 milioni di euro. In tal caso, la Fiorentina dovrebbe aggiungere anche dei soldi, considerando la differenza di valutazione fra i giocatori.

Il difensore Demiral potrebbe trasferirsi alla Fiorentina, Igor o Milenkovic alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Fiorentina e la Juventus potrebbero effettuare uno scambio che riguarderebbe diversi giocatori: Demiral si trasferirebbe in Toscana, Igor o Milenkovic a Torino. Una trattativa che avrebbe vantaggi tecnici ed economici per entrambe le società.

La società bianconera avrebbe un difensore utile, oltre a circa 15 milioni di euro. La Fiorentina, invece, si ritroverebbe un difensore ideale per il gioco di Italiano, come Demiral. Le ultime notizie di mercato, però, confermano l'interesse concreto dell'Inter per Milenkovic. In tal caso, la Juventus accetterebbe volentieri Igor nello scambio di mercato per Demiral, anche perché il brasiliano è di piede sinistro e sostituirebbe il partente Giorgio Chiellini.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per migliorare centrocampo e settore avanzato. A tal riguardo, oltre a Paul Pogba si valuta anche Rodrigo De Paul, che l'Atletico Madrid potrebbe cedere in prestito con diritto di riscatto. Per il settore avanzato si lavora alla conferma di Morata, ma anche all'acquisto di almeno due giocatori di fascia. Piacciono Angel Di Maria, in scadenza di contratto, e Filip Kostic, che potrebbe lasciare l'Eintracht Francoforte per circa 20 milioni di euro.