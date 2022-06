La Juventus è molto attiva sul calciomercato. Fino a qualche settimana fa si parlava molto del possibile arrivo in bianconero di Sergej Milinkovic-Savic, ma la trattativa di mercato in definizione per Paul Pogba (che sarebbe molto vicino all'arrivo a parametro zero) ha attutito tale indiscrezione di mercato. Nonostante questo, però, secondo alcune indiscrezioni il centrocampista della Lazio starebbe "aspettando" la Juventus, a tal punto da non considerare eventuali offerte che potrebbero arrivare dal Paris Saint Germain o dal Manchester United.

Milinkovic-Savic vorrebbe rimanere nel campionato italiano e, se dovesse lasciare la Lazio, potrebbe gradire l'idea di giocare nella Juventus.

Non è da scartare la possibilità che (se la società bianconera riuscisse ad effettuare diverse cessioni importanti a centrocampo), possa ingaggiare non solo Pogba a parametro zero ma anche il centrocampista della Lazio.

Il serbo Milinkovic-Savic gradirebbe l'ipotesi Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il centrocampista della Lazio Sergej Milinkovic-Savic gradirebbe la pista bianconera, in quanto vorrebbe rimanere a giocare in Italia. Il serbo non considererebbe eventuali offerte che potrebbero arrivare dal Manchester United o dal Paris Saint Germain, ossia le società che attualmente sembrano essere le più interessate al giocatore insieme alla Juventus.

A proposito dei bianconeri, se dovessero riuscire a cedere i vari Arthur Melo, Adrien Rabiot e Weston McKennie, avrebbero le risorse per investire una somma importante anche per Milinkovic-Savic.

Anche perché per il probabile innesto di Pogba non servirà spendere soldi per il cartellino essendo in scadenza di contratto con il Manchester United.

A tal riguardo il francese potrebbe andare a guadagnare circa 10 milioni di euro compresi i bonus fino a giugno 2025. Per quanto riguarda invece Milinkovic-Savic, potrebbe sottoscrivere un contratto fino a giugno 2026 con un ingaggio da circa 7 milioni di euro a stagione.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus dovrà rinforzare anche il settore avanzato. Oltre al probabile arrivo di Angel Di Maria la società bianconera starebbe valutando l'acquisto di un giocatore di fascia e quello di una punta. I preferiti sembrano essere Filip Kostic e Luis Muriel, entrambi in scadenza di contratto a giugno 2023 rispettivamente con Eintracht Francoforte e Atalanta.