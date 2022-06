Nelle scorse ore a parlare del mercato della Juventus è stato l'ex dirigente Luciano Moggi. Ospite a Radio Bianconera, l'ex direttore generale della società bianconera ha dichiarato che la Juventus dovrà rinforzarsi non solo a centrocampo ma anche in difesa considerando la partenza di Giorgio Chiellini (che intanto è stato annunciato dai Los Angeles Fc).

Moggi ha sottolineato che nel club bianconero mancherebbero dei dirigenti di personalità che sappiano gestire una società importante come la Juventus, in particolare non sarebbe stato sostituito Fabio Paratici, per questo dovrebbe esserci anche un rinforzo nella dirigenza.

Per quanto riguarda il caso Calciopoli Moggi ha dichiarato che la Juventus non avrebbe commesso reati.

Luciano Moggi parla dell'esigenza di rinforzare centrocampo e difesa della Juve

"Se la Juventus dovesse rimanere così in società, con un personaggio come Paratici che non è stato sostituito, non va bene", sono queste le dichiarazioni di Luciano Moggi.

Un altro problema secondo lui sarebbe il mercato: "Come mi sarei mosso oggi in un mercato come questo? Certamente non avrei preso Ramsey, con Rabiot avrei fatto un discorso diverso. Ora non possiamo cedere giocatori, perché molti non hanno mercato". Secondo Moggi l'unico ad avere estimatori importanti sarebbe de Ligt.

Poi ha aggiunto: 'La Juventus ha il problema di trovare giocatori e cercare anche di non spendere tanto" e proseguito: "La Juve è carente in alcuni reparti, soprattutto a centrocampo, ma ora anche in difesa, che è stata fatta in modo particolare.

Chiellini era in grado di correggere anche gli errori degli altri! Per avere una difesa che non prenda gol serve qualcuno che tenga l'uomo, forse è più importante questo del centrocampista".

L'ex direttore generale ha infine parlato di Calciopoli sottolineando: "L'unica società che non ha fatto reati per anni è stata la Juventus.

Le è stato fatto tutto un processo".

Il mercato della Juventus

Intanto la Juventus starebbe lavorando all'acquisto di un difensore centrale, ma anche di alcuni centrocampisti.

Piace Kalidou Koulibaly, in scadenza di contratto con il Napoli a giugno 2023, per il centrocampo invece potrebbero arrivare due rinforzi. È vicino l'ingaggio di Pogba, mentre l'altro nome che piace alla società bianconera è quello di Rodrigo De Paul, che potrebbe lasciare l'Atletico Madrid in prestito con diritto di riscatto.