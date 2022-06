La Juventus nel Calciomercato estivo dovrebbe essere particolarmente attiva, in particolare per rinforzare il centrocampo.

Fra i giocatori graditi dalla società bianconera ci sarebbe Fabian Ruiz, in scadenza di contratto con il Napoli a giugno 2023. Lo spagnolo non dovrebbe prolungare la sua intesa contrattuale con la società campana, in quanto c'è una certa distanza fra l'offerta del Napoli e le richieste del giocatore. Di conseguenza la sua partenza è una possibilità concreta, considerando che fra un anno andrà in scadenza di contratto.

Lo spagnolo potrebbe essere il giocatore ideale per il centrocampo a tre della Juventus, anche se i 30 milioni di euro che vuole il Napoli per il suo cartellino non agevolano la trattativa di mercato.

La società bianconera potrebbe offrire cash più una contropartita tecnica gradita al Napoli. Si parla di Nicolò Rovella, centrocampista ex Genoa valutato circa 10 milioni di euro dalla società bianconera.

Si lavora all’acquisto di centrocampisti: potrebbe arrivare Fabian Ruiz

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juve potrebbe offrire il cartellino di Nicolò Rovella più soldi per arrivare a Fabian Ruiz. Il centrocampista ex Genoa piacerebbe alla società campana e ha una valutazione di mercato di circa 10 milioni di euro. La Juventus potrebbe aggiungere circa 15-20 milioni di euro per il cartellino dello spagnolo, che nella stagione 2021-2022 ha disputato 32 match nel campionato italiano, trovando 7 gol e 5 assist, a questi bisogna aggiungere una presenza in Coppa Italia e cinque partite in Europa League (con un assist).

L'eventuale arrivo di Fabian Ruiz in bianconero potrebbe essere agevolato anche da alcune cessioni importanti.

Potrebbero infatti partire Arthur Melo, Adrien Rabiot e Aaron Ramsey: il brasiliano potrebbe trasferirsi all'Arsenal, il francese al Chelsea, per quanto riguarda il gallese invece potrebbe definirsi la rescissione consensuale con un indennizzo a favore del giocatore di circa 3 milioni di euro.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus starebbe anche lavorando all’acquisto di giocatori di fascia che possano supportare il centravanti Vlahovic.

In tal senso piacciono Angel Di Maria, che arriverebbe a parametro zero, e Filip Kostic: la Juve potrebbe offrire circa 12 milioni di euro all'Eintracht Francoforte per il serbo, che avrebbe già un’intesa contrattuale con la società bianconera.