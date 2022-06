Il Chelsea sarebbe interessato a Matthijs de Ligt e per strapparlo alla Juventus avrebbe offerto conguaglio economico più l'inserimento di uno tra Christian Pulisic o Timo Werner.

Nel frattempo ci sarebbero dei dialoghi tra i bianconeri e la Roma per valutare il possibile trasferimento di Nicolò Zaniolo.

Juventus, per de Light il Chelsea sarebbe disposto a cedere uno tra Pulisic e Werner

Il rapporto tra Juventus e de Ligt starebbe attraversando un momento delicato. La società bianconera vorrebbe rinnovare il contratto al calciatore olandese ma quest'ultimo sarebbe ammaliato dalle sirene di diverse squadre inglesi.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, tra le formazioni britanniche che avrebbero chiesto informazioni per il giovane centrale difensivo, il Chelsea apparirebbe quella più caparbia. La compagine allenata da Tuchel però non vorrebbe pagare tutta la clausola rescissoria presente nel contratto di de Ligt, pari 120 milioni di euro, ma vorrebbe inserire delle contropartite tecniche per abbassare le pretese economiche dei bianconeri.

Stando alle indiscrezioni, i due giocatori proposti dai "Blues" alla Juventus, sarebbero lo statunitense Christian Pulisic o il tedesco Timo Werner. Entrambi i profili risulterebbero essere graditi alla Vecchia Signora, in quanto lo stesso Cherubini nelle scorse settimane avrebbe chiesto informazioni per loro.

Tuttavia Agnelli non gradirebbe inserimenti di contropartite qualora de Ligt dovesse partire, ma lascerebbe andare il giovane olandese solo a fronte del pagamento della clausola di rescissione.

Juventus, i bianconeri continuerebbero ad osservare la situazione inerente Nicolò Zaniolo

Per il mercato in entrata della Juventus, si parla insistentemente dell'acquisto di un esterno offensivo.

Il profilo di Angel Di Maria rimarrebbe il preferito, tuttavia i bianconeri starebbero osservando l'evolversi della situazione di Nicolò Zaniolo.

L'esperto di Calciomercato Alfredo Pedullà ha detto in proposito: "Zaniolo-Juve, incontro Tiago Pinto-agente a cena. Apertura Roma a contropartita tecnica. Il Milan è sullo sfondo, come Berardi per la Juve con Di Maria che ancora deve una risposta.

Per la prima volta la Roma, che valuta il cartellino circa 50 milioni con bonus, ha aperto a una contropartita tecnica da individuare" (che potrebbe essere uno tra McKennie o Arthur, ndr).

Per la Juventus sullo sfondo, resterebbero sempre in piedi le due opzioni rappresentate da Filip Kostic, esterno classe '92 in forza all'Eintracht Francoforte e Domenico Berardi, attaccante laterale classe '94 del Sassuolo.