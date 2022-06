Primo acquisto ufficiale che dà il via al mercato estivo del Crotone. La formazione rossoblù si regala un portiere di esperienza come Paolo Branduani, reduce dall'esperienza al Catanzaro. In attacco gli squali starebbero provando a concludere un acquisto con diversi nomi accostati, l'ultimo porterebbe il nome di Cosimo Chiricò, calciatore del Padova, uno dei protagonisti della stagione dei biancoscudati in Serie C.

Crotone, c'è Branduani

Dopo due stagioni disputate con la maglia del Cantanzaro il portiere Paolo Branduani cambia maglia ma ma rimane in Calabria.

La sua carriera proseguirà a Crotone. Il Crotone va alla ricerca di certezze e il portiere di una delle migliori retroguardie di Serie C sembra garantirle. Per lui la firma di un contratto biennale con opzione di rinnovo per una terza stagione. Primo regalo della famiglia Vrenna al tecnico Franco Lerda che sarà chiamato a dare, da subìto, a caccia alla Serie B. Non un ruolo da comparsa per il Crotone ma da protagonista.

Chiricò per l'attacco del Crotone

Un nome che potrebbe tornare utile alla causa rossoblù potrebbe essere quello dell'attaccante Cosimo Chiricò. La punta del Padova, a segno nella semifinale di ritorno dei Play-off di Serie C contro il Catanzaro, sarebbe diventato un ipotesi per il nuovo Crotone.

Un calciatore di qualità e quantità, abile anche sui calci di punizione. A guardare a lui oltre ai calabresi ci sarebbe anche il Sudtirol in Serie B. Il Crotone sarebbe inoltre interessato al centrocampista e capitano dei veneti, Ronaldo. Il calciatore andrebbe a sostituire il partente Nahuel Estevez prossimo al trasferimento al Parma.

Sempre in mezzo al campo i rossoblù non avrebbero mollato la pista Elvis Kabashi del Como.

Crotone, le altre operazioni

In difesa gli squali avrebbero ormai concluso le trattative con Giuseppe Cuomo e Vladimir Golemic per il rinnovo di contratto: i due calciatori continueranno a vestire la maglia rossoblù. In uscita ci sarebbe invece Ionut Nedelcearu che dovrebbe lasciare l'Italia per ritornare in Romania.

A centrocampo si starebbe valutando l'acquisto di Theophilus Awua dalla Pro Vercelli. Per Luca Calapai, esterni arrivato a gennaio dal Catania, si sarebbe fatto avanti il Parma. Verso la cessione il portiere Gianluca Saro per il quale si sarebbe fatto avanti il Monopoli. Ai saluti invece per fine prestito attaccanti Gianmarco Cangiano (Bologna), Mirko Maric (Monza) e Samuele Mulattieri (Inter). Nulla di nuovo sul fronte dell'organigramma societario con la proprietà che ancora starebbe valutando, dopo l'addio di Beppe Ursino, il profilo del nuovo Direttore Sportivo.