La Juventus è attesa da settimane impegnative per il mercato. C'è l'esigenza di alleggerire una rosa che ha giocatori dall'ingaggio pesante e che non sono considerati parte integrante del progetto sportivo bianconero. La stagione 2021-2022 è servita anche a capire l'esigenza di migliorare tutti i settori, anche in considerazione delle partenze di Giorgio Chiellini, Federico Bernardeschi e Paulo Dybala. Il settore che però ha dimostrato maggiori problematiche è il centrocampo: manca qualità, impostazione di gioco e verticalizzazione verso le punte.

Per questo, la Juventus potrebbe acquistare almeno due centrocampisti. Mancherebbe solo l'annuncio da parte della società dell'ingaggio di Paul Pogba. Il francese potrebbe arrivare già ad inizio luglio, pronto per il ritiro estivo della Juventus. Si parla già di intesa contrattuale fra il giocatore e la società bianconera.

Il francese potrebbe non essere l'unico rinforzo nel settore. A tal riguardo nelle ultime ore diversi giornali sportivi parlano di un interesse della società bianconera per Fabian Ruiz. Lo spagnolo, nella stagione 2021-2022, si è dimostrato un giocatore importante per i campani, soprattutto nel supportare il settore avanzato. Diversi gol e assist per lo spagnolo, che va in scadenza di contratto a giugno 2023 e potrebbe arrivare a prezzo agevolato.

Il centrocampista Fabian Ruiz potrebbe trasferirsi alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando l'acquisto di Fabian Ruiz. Lo spagnolo è in scadenza di contratto con il Napoli a giugno 2023 e attualmente sembrerebbe difficile un'intesa contrattuale fra le parti. La società campana ha deciso di diminuire il monte ingaggi e questo non agevola la conferma dello spagnolo.

Non è un caso che si parli di una partenza non solo di Fabian Ruiz ma anche di Kalidou Koulibaly, anch'egli in scadenza di contratto a giugno 2023. Lo spagnolo ha una valutazione di mercato di circa 30 milioni di euro, e alla Juventus garantirebbe qualità, andando a giocare come mezzala sinistra di un centrocampo a tre. Potrebbe "accontentarsi" di un ingaggio di circa 3 milioni di euro a stagione.

Lo spagnolo non è l'unico giocatore del Napoli che potrebbe trasferirsi a Torino. Abbiamo parlato di Koulibaly, per il quale la Juventus potrebbe offrire Demiral.

Il mercato della Juventus

La Juventus valuta un altro rinforzo spagnolo, oltre a Fabian Ruiz. Parliamo di Alvaro Morata, che non sarà riscattato dalla società bianconera per 35 milioni di euro. Le parti potrebbero però definire una nuova intesa sulla base di un prestito con diritto di riscatto a 20 milioni di euro. L'eventuale ritorno di Morata si aggiungerebbe all'acquisto di un vice Vlahovic.