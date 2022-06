La Juventus è al lavoro per definire le strategie di mercato da portare avanti. La società bianconera sta lavorando a due innesti a parametro zero di prima qualità, come Paul Pogba e Angel Di Maria. Un altro possibile acquisto potrebbe essere Filip Kostic, che secondo alcune indiscrezioni avrebbe già raggiunto l'intesa contrattuale con la Juventus, la quale ora dovrebbe accordarsi con l'Eintracht Francoforte. La società bianconera lavora però anche su altri nomi per il settore avanzato.

A tal riguardo le ultime indiscrezioni di mercato parlano di un interesse della Juventus per Marco Asensio.

Il centrocampista offensivo spagnolo è in scadenza di contratto con il Real Madrid a giugno 2023 e attualmente non ci sarebbero i presupposti per un suo prolungamento di contratto. Se esso non dovesse arrivare, la cessione diventerebbe pressoché certa, anche perché per il Real Madrid questa estate sarebbe l'ultima occasione per monetizzare dal suo cartellino. Il suo prezzo di mercato è di circa 40 milioni di euro.

Marco Asensio potrebbe trasferirsi alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus sarebbe interessata al giocatore del Real Madrid Marco Asensio, il quale va in scadenza di contratto con la società spagnola a giugno 2023 e sarebbe valutato circa 40 milioni di euro.

Un prezzo importante giustificato dalla qualità del giocatore, che però nella stagione 2021-2022 è stato considerato un titolare da Carlo Ancelotti nelle competizioni nazionali come il campionato spagnolo e la Coppa del Re. In Champions League il tecnico, invece, ha dato fiducia soprattutto a Valverde e Vinicius Junior a supporto di Benzema.

Asensio è da anni nel giro della nazionale spagnola e sarebbe l'ideale per la Juventus per giocare nel 4-3-3. Su di lui ci sarebbe l'interesse anche del Milan, che cerca rinforzi sulla trequarti.

Lo spagnolo piace molto ad Allegri e potrebbe essere acquistato nel caso in cui uno fra Di Maria e Kostic non dovesse arrivare a Torino.

Il resto del mercato della Juventus

Nel frattempo la Juventus è al lavoro anche per definire i rinforzi a centrocampo. Oltre a Pogba potrebbe interessare uno fra Rodrigo De Paul dell'Atletico Madrid e Fabian Ruiz del Napoli. Soprattutto lo spagnolo potrebbe arrivare a prezzo vantaggioso essendo in scadenza di contratto a giugno 2023, la sua valutazione di mercato è di circa 30 milioni di euro.