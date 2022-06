L'Inter si sta muovendo sul mercato in vista della prossima estate con l'obiettivo di rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Non è da escludere uno stravolgimento tattico con il passaggio alle tre punto, soprattutto con gli arrivi di Romelu Lukaku e Paulo Dybala e la permanenza di Lautaro Martinez. Proprio per questo motivo, anche con l'arrivo di Mkhitaryan, la società nerazzurra potrebbe decidere di sacrificare un centrocampista sul mercato per fare cassa. Negli ultimi giorni, infatti, ci sarebbero stati dei sondaggi da parte del Real Madrid per Hakan Calhanoglu, che tanto bene ha fatto in nerazzurro nell'ultima annata.

Anche il Torino si sta muovendo sul mercato. L'obiettivo principale è individuare un rinforzo in attacco, soprattutto dopo l'addio di Andrea Belotti, andato in scadenza di contratto. L'ultima idea del club di Urbano Cairo porta a Piatek, centravanti polacco tornato all'Hertha Berlino dopo il prestito alla Fiorentina.

Real Madrid su Calhanoglu

L'Inter la prossima estate dovrà essere brava a resistere all'assalto dei top club europei ai propri gioielli. Il Paris Saint Germain preme molto per Milan Skriniar, ma lo slovacco non è l'unico che piace in tutta Europa. Anche su Hakan Calhanoglu si sarebbero scatenati rumor di mercato negli ultimi giorni. Il fantasista turco, arrivato a parametro zero dal Milan l'anno scorso, è stato bravo a sostituire Christian Eriksen con numeri importanti.

Il classe 1994, infatti, ha realizzato sette reti e collezionato ben dodici assist in trentaquattro partite giocate in campionato, oltre ad un gol in Coppa Italia.

Numeri che hanno attirato l'attenzione del Real Madrid. I Blancos vogliono rivoluzionare il centrocampo visto che i vari Kroos, Casemiro e Luka Modric non sono più giovanissimi come dimostra l'arrivo di Tchouameni per oltre 80 milioni di euro dal Monaco.

Calhanoglu è valutato dall'Inter almeno 30 milioni di euro, ma gli spagnoli vorrebbero mettere sul piatto il cartellino di Dani Ceballos, valutato 10-15 milioni per il contratto in scadenza a giugno 2023, più conguaglio.

Torino su Piatek

Il Torino sta lavorando alla ricerca di un rinforzo per l'attacco. I granata, infatti, avrebbero perso Andrea Belotti, andato in scadenza di contratto, e stanno ragionando su un sostituto all'altezza.

Il nome finito nel mirino del club di Urbano Cairo è quello di Piatek. Il centravanti polacco non è stato riscattato dalla Fiorentina ed è tornato all'Hertha Berlino. Il Toro non vorrebbe andare oltre un investimento di 10 milioni di euro, dinanzi ad una richiesta di 15 milioni, ma l'impressione è che la fumata bianca potrebbe arrivare per una cifra complessiva da 12 milioni tra prestito e riscatto.