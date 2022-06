La Juventus è attesa da settimane importanti in cui dovrà migliorare diversi settori. Il centrocampo rimane quello che più ha bisogno di rinforzi, il solo Pogba (se dovesse arrivare) potrebbe non bastare per garantire qualità ma anche i gol che sono mancati dai centrocampisti. Si parla di un interesse per Fabian Ruiz ma anche per Renato Sanches, entrambi in scadenza di contratto con le rispettive società a giugno 2023. L'eventuale arrivo di un altro rinforzo a centrocampo potrebbe dipendere dalle cessioni. Lo stesso si può dire per i rinforzi per le fasce difensive.

Se dovesse partire Luca Pellegrini potrebbe arrivare un terzino sinistro, anche se potrebbe essere adattato anche Filip Kostic in caso di arrivo nella società bianconera. Si valuta anche un acquisto per la fascia destra, a tal riguardo le ultime notizie di mercato parlano anche di una clamorosa partenza di Juan Cuadrado. Il colombiano ha un contratto fino al 2023 a 5 milioni di euro netti a stagione. La Juve gli avrebbe offerto un contratto di due anni ad un ingaggio minore, che non sarebbe stato accettato. La società bianconera potrebbe valutare la cessione ed eventualmente acquistare Nahuel Molina, che l'Udinese potrebbe lasciar partire per circa 30 milioni di euro.

Cuadrado potrebbe lasciare la Juve: possibile sostituto Molina

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe valutare la cessione di Juan Cuadrado. Sul colombiano ci sarebbe l'interesse di Inter e Roma, la sua valutazione di mercato è di circa 10 milioni di euro. Somma che potrebbe essere utile per arrivare a Nahuel Molina, che l'Udinese valuta circa 30 milioni di euro.

La stagione dell'argentino è stata positiva, diversi i gol e agli assist che gli hanno garantito un posto da titolare nella nazionale argentina. Può giocare terzino destro ma anche centrocampista di fascia destra in un 3-5-2. La Juve difficilmente investirà tale somma per il suo acquisto, potrebbe però aggiungere delle contropartite tecniche gradite all'Udinese.

Come si diceva, il suo arrivo dipenderà da un'eventuale cessione sulla fascia destra difensiva.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per rinforzare il settore avanzato. Potrebbe arrivare non solo Di Maria ma anche un vice Vlahovic ed un altro giocatore di fascia. Il preferito come già anticipato ad inizio articolo è Filip Kostic, che avrebbe già un'intesa contrattuale con la società bianconera sulla base di un ingaggio da circa 3 milioni di euro netti a stagione fino a giugno 2025. Si dovrà trovare quella con l'Eintracht Francoforte, che vorrebbe circa 20 milioni di euro. La Juve non vorrebbe spendere circa 12 milioni di euro per il cartellino del giocatore.