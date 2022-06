La Juventus potrebbe essere una delle società più impegnate sul mercato durante il Calciomercato estivo. La società bianconera starebbe valutando almeno quattro rinforzi, oltre a quelli di Paul Pogba e Angel Di Maria. A tal riguardo mancherebbe solo l'annuncio dell'ingaggio del francese. Sarebbe vicino anche l'argentino, che avrebbe accettato l'offerta da 7 milioni di euro netti a stagione più bonus fino a giugno 2023 con opzione per quella successiva. A breve il direttore sportivo Federico Cherubini potrebbe partire per Ibiza dove si trova in vacanza l'argentino per definire l'ingaggio del giocatore.

La società bianconera però potrebbe effettuare altri quattro acquisti oltre a quelli prima menzionati. Si valutano infatti due terzini, uno sinistro e uno destro, oltre al possibile arrivo di due rinforzi per il settore avanzato. Allegri avrebbe chiesto un vice Vlahovic, un giocatore che potrebbe sostituire in diversi match l'attuale punta titolare bianconera ma anche giocarci insieme: piace molto il nazionale austriaco Arnautovic, perché può essere schierato punta centrale ma anche di fascia in un eventuale 4-3-3. A questi bisogna aggiungere il possibile acquisto a titolo definitivo di Alvaro Morata. La Juventus ha deciso di non riscattarlo per 35 milioni dall'Atletico Madrid, ma potrebbe trattare con la società spagnola per un prezzo minore a luglio, a circa 20 milioni di euro pagabili in diverse stagioni.

La Juventus potrebbe rinforzare le fasce difensive con Emerson Palmieri e Molina

La Juventus oltre a Pogba e Di Maria potrebbe acquistare altri quattro giocatori. La società bianconera starebbe lavorando all'ingaggio di un terzino sinistro e uno destro. Per la corsia mancina piace Emerson Palmieri del Chelsea, in scadenza di contratto con la società inglese a giugno 2024 e con un prezzo di mercato di circa 20 milioni di euro.

Per la fascia destra difensiva il preferito sarebbe Nahuel Molina, argentino dell'Udinese che nell'ultima stagione è cresciuto molto diventando importante non solo per la società friulana ma anche per la nazionale argentina. La sua valutazione di mercato è di circa 30 milioni di euro, ma potrebbe essere acquistato anche ad un prezzo minore, magari con l'inserimento di qualche contropartita tecnica gradita alla società friulana.

La Juventus potrebbe acquistare Arnautovic e Morata

Per il settore avanzato invece invece si lavora a un vice-Vlahovic, in tal senso piace Marko Arnautovic, in scadenza di contratto con il Bologna a giugno 2024 e valutato circa 10 milioni di euro.

Ma la Juventus potrebbe cercare di acquistare a titolo definitivo Alvaro Morata, soprattutto se l'Atletico Madrid, con il prosieguo del mercato nelle prossime settimane, valutando l'assenza di altre offerte, decidesse di diminuire la valutazione di mercato da 35 milioni di euro. La società bianconera vorrebbe spendere circa 20 milioni per il giocatore spagnolo.