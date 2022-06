La Juventus dopo due stagioni è pronta a ritornare competitiva non solo nel campionato italiano ma anche nelle competizioni europee. Dopo gli investimenti in giovani di qualità nelle ultime annate calcistiche la società bianconera avrebbe cambiato modalità di fare mercato. Non è un caso stia lavorando all'ingaggio di giocatori di esperienza, in grado di incrementare il livello qualitativo della rosa bianconera. Mancherebbe solo l'annuncio dell'ingaggio di Paul Pogba, sarebbe vicino anche quello di Angel Di Maria, a questi potrebbe aggiungersi un altro giocatore d'esperienza come vice Vlahovic.

Piace Luis Suarez ma anche Edin Dzeko, che con l'arrivo di Lukaku potrebbe lasciare Milano per trasferirsi nella società bianconera. La Juventus starebbe valutando un altro acquisto importante per il centrocampo, un giocatore che ha vinto tutto nelle ultime stagioni nel Real Madrid. Parliamo di Toni Kroos, centrocampista classe 1990 in scadenza di contratto con la società spagnola a giugno 2023. Proprio per questo potrebbe lasciare a prezzo vantaggioso la Spagna. Con un'offerta di circa 20 milioni di euro potrebbe trasferirsi alla Juventus, di certo con Locatelli e Pogba il tedesco formerebbe un centrocampo di qualità ed esperienza.

Il centrocampista Kroos potrebbe trasferirsi alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Ancelotti sarebbe pronto a lasciar partire Toni Kroos durante il Calciomercato estivo.

L'arrivo di Aurelien Tchouameni dal Monaco potrebbe agevolare la cessione del centrocampista tedesco, in scadenza di contratto con il Real Madrid a giugno 2023. Un'eventuale partenza nel calciomercato estivo garantirebbe una buona somma alla società spagnola che valuta il tedesco circa 20 milioni di euro. Il centrocampista nella stagione 2021-2022 ha dato un contributo importante alle vittorie del Real Madrid, 28 match, 1 gol e 2 assist nel campionato spagnolo, 3 match in Coppa del Re ed 1 match in Supercoppa spagnola.

A questi bisogna aggiungere 12 match e 2 gol in Champions League. Come è noto la società spagnola ha vinto nella stagione 2021-2022 oltre alla massima competizione europea la Supercoppa spagnola e il campionato spagnolo.

Il mercato della Juventus

La Juventus valuta altri centrocampisti, non solo Kroos. Fra questi spiccano i nomi di Fabian Ruiz, in scadenza di contratto come il tedesco a giugno 2023.

Il Napoli potrebbe venderlo circa 30 millioni di euro, costa qualche milione in meno Renato Sanches. Anche il portoghese va in scadenza di contratto fra un anno con il Lille. Sarebbe un rinforzo ideale perché garantirebbe quantità e qualità al centrocampo della società bianconera.