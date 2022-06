La Juventus sta lavorando per definire il mercato da portare avanti nei prossimi mesi. Molto dipenderà anche dalle cessioni, con la società bianconera pronta a lasciar partire diversi giocatori a centrocampo. I principali indiziati a lasciare la società bianconera sono Adrien Rabiot, Arthur Melo e Aaron Ramsey. Anche in difesa potrebbero partire diversi giocatori, oltre a Giorgio Chiellini anche Matthijs de Ligt potrebbe lasciare la società bianconera. Molto dipenderà dalla volontà del giocatore, ma in caso di offerta da 100 milioni di euro la Juventus avrebbe la possibilità di rinforzare in maniera evidente diversi settori.

Se dovesse partire de Ligt la Juventus potrebbe acquistare ben due difensori centrali. Si parla molto di Kalidou Koulibaly, in scadenza di contratto con il Napoli a giugno 2023 e valutato circa 30 milioni di euro. Nelle ultime ore però la società bianconera starebbe valutando anche Alessio Romagnoli, avvicinato alla Juventus nei mesi scorsi. Sarebbe un rinforzo senza prezzo di cartellino, considerando che è in scadenza di contratto con il Milan a giugno. Si è parlato molto di un possibile trasferimento di Romagnoli alla Lazio, che però non ha ancora raggiunto l'intesa col giocatore e questo potrebbe agevolare la società bianconera.

Il difensore Romagnoli potrebbe trasferirsi alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando l'ingaggio di Alessio Romagnoli.

In scadenza di contratto con il Milan a giugno, arriverebbe senza dover pagare il prezzo di cartellino. La Lazio è una delle società interessate al difensore ma le parti non avrebbero raggiunto l'intesa contrattuale. La società bianconera potrebbe offrirgli un contratto da circa 3 milioni di euro netti a stagione. Romagnoli sarebbe il sostituto ideale di Chiellini in quanto giocherebbe come centrale di sinistra.

L'eventuale arrivo di Romagnoli si potrebbe aggiugnere a quello di Koulibaly, in scadenza di contratto con il Napoli a giugno 2023. La società campana avrebbe offerto un ingaggio minore al giocatore rispetto ai 6 milioni di euro netti a stagione che attualmente guadagna. Per questo potrebbe lasciare il Napoli, che lo valuta circa 30 milioni di euro.

Il mercato della Juventus

La Juventus valuta rinforzi anche a centrocampo e nel settore avanzato. Oltre a Pogba potrebbe arrivare uno fra Leandro Paredes e Fabian Ruiz. Per il settore avanzato sarebbe vicino l'ingaggio di Angel Di Maria, all'argentino potrebbero aggiungersi Filip Kostic e Nicolò Zaniolo. La società bianconera starebbe lavorando anche all'acquisto di una punta che possa alternarsi a Vlahovic.