La Juventus sta lavorando per acquistare rinforzi necessari a migliorare una rosa che ha mostrato problemi evidenti soprattutto a centrocampo. Per questo si parla di almeno due acquisti nel settore, oltre al fatto che potrebbero arrivare tre giocatori per il settore avanzato. Si lavora anche a rinforzi per la difesa, considerando che c'è da sostituire Giorgio Chiellini, oltre al fatto che il Chelsea potrebbe cercare di acquistare de Ligt. Gli inglesi potrebbero pagare i 120 milioni di euro della clausola rescissoria presente nel contratto del difensore.

Potrebbero arrivare rinforzi anche per le fasce difensive, soprattutto se dovesse partire uno fra Alex Sandro e Pellegrini. Il brasiliano è in scadenza di contratto a giugno 2023 e ha un ingaggio da circa 6 milioni di euro a stagione, ma attualmente non ci sarebbero società pronte a pagare il suo stipendio. Per questo è più facile cedere Pellegrini, che piace a diverse società inglesi. La Juventus potrebbe cedere prima uno fra Alex Sandro e Pellegrini e solo dopo acquistare Kostic, che avrebbe già l'intesa contrattuale con la società bianconera.

Potrebbe arrivare Kostic: Alex Sandro e Pellegrini possibili partenti

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe lavorando alla cessione di uno fra Alex Sandro e Pellegrini e solo dopo potrebbe acquistare Filip Kostic.

A tal riguardo in questo momento sembra aver più mercato il giocatore italiano, con il West Ham che sarebbe pronto ad investire circa 12 milioni di euro per il suo cartellino. La società bianconera potrebbe poi acquistare Filip Kostic, che però dovrebbe essere adattato al ruolo di terzino sinistro. Il nazionale serbo nella sua esperienza professionale all'Eintracht Francoforte ha giocato come punta di fascia del 4-3-3 ma anche centrocampista nel 3-5-2.

Allegri potrebbe schierarlo come terzino sinistro ma non è da scartare la possibilità che si affidi anche al 3-5-2 nella stagione 2022-2023. Kostic avrebbe già un'intesa contrattuale con la società bianconera sulla base di un contratto da circa 3 milioni di euro netti a stagione fino a giugno 2025. Mancherebbe quello con l'Eintracht Francoforte, che vorrebbe 20 milioni di euro.

La Juventus però valuta il centrocampista serbo circa 12 milioni di euro considerando che è in scadenza di contratto a giugno 2023. La Juventus è al lavoro per acquistare altri due centrocampisti. Mancherebbe solo l'annuncio per Pogba, infatti ci sarebbe già l'intesa sulla base di un contratto da circa 10 milioni di euro netti a stagione compresi i bonus fino a giugno 2026. L'altro centrocampista potrebbe essere uno fra Leandro Paredes e Fabian Ruiz.