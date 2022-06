Il Real Madrid negli ultimi giorni ha ufficializzato l'ingaggio di Antonio Rudiger. Il difensore centrale tedesco era sembrato nei mesi scorsi vicino al trasferimento alla Juventus, ma alla fine ha deciso di accettare l'offerta della società spagnola. Si tratta di un rinforzo importante che va a incrementare la qualità della difesa dei campioni d'Europa e che agevolerebbe la partenza di un terzino sinistro dal Real Madrid, oltre a quello già confermato di Marcelo. Infatti nella nuova stagione l'austriaco David Alaba, con l'ingaggio di Rudiger, dovrebbe essere schierato sulla fascia sinistra difensiva e di conseguenza potrebbe essere ceduto Ferland Mendy.

Il Real Madrid vorrebbe ricavare almeno 40 milioni di euro dalla sua cessione: per la Juventus sarebbe un investimento importante, ma potrebbe essere agevolato dalla cessione di Alex Sandro. Il brasiliano è in scadenza di contratto a giugno 2023 e con un'offerta da 10 milioni di euro potrebbe lasciare la società bianconera. In questa stagione Mendy è stato condizionato da diversi infortuni muscolari, ma è stato comunque spesso titolare nel Real Madrid di Ancelotti.

Il francese Mendy si è trasferito al Real Madrid per 48 milioni nel 2019

La stagione disputata da Ferland Mendy è stata discreta, anche se il francese è stato condizionato da infortuni muscolari che non gli hanno permesso di raccogliere molto minutaggio.

Complessivamente ha disputato 22 partite nel campionato spagnolo con 2 gol segnati e 2 assist, a questi bisogna aggiungere un incontro in Coppa del Re, 2 gare in Supercoppa spagnola e 10 presenze con 3 assist in Champions League.

Con la nazionale francese fino ad adesso ha disputato 7 presenze. Cresciuto nel Paris Saint Germain, ha poi giocato nel Mantois, nel Le Havre per poi trasferirsi al Lione.

Proprio nella società francese ha disputato le sue migliori stagioni, fino al trasferimento per 48 milioni di euro al Real Madrid nel 2019.

Mendy non è l'unico giocatore seguito dai bianconeri per la fascia sinistra difensiva. Il preferito sembra essere Destiny Udogie, che però l'Udinese non vorrebbe vendere considerando la giovane età e le sue potenzialità future.

La sua valutazione di mercato è di circa 20 milioni di euro.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus valuta anche altri giocatori dell'Udinese. Piace molto Nahuel Molina, terzino destro valutato circa 30 milioni di euro. Per quanto riguarda invece il centrocampo oltre a Pogba potrebbe arrivare anche un altro centrocampista.

Si lavora anche all'acquisto di un vice Vlahovic, in tal senso piacciono Luis Muriel dell'Atalanta e Giovanni Simeone del Cagliari (ma nell'ultima stagione al Verona), entrambi i giocatori sono valutati circa 20 milioni di euro.