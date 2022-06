La Juventus è al lavoro in questi ultimi giorni di giugno per definire i primi rinforzi del Calciomercato. Mancherebbe solo l'annuncio per Pogba, si starebbe definendo anche l'ingaggio dell'argentino Di Maria. Il giocatore sarebbe pronto ad accettare l'offerta bianconera, un contratto a circa 7 milioni di euro netti a stagione fino a giugno 2023. Un acquisto importante che darebbe maggiori possibilità alla Juventus di investire su un altro grande rinforzo per il settore avanzato. Piace molto Nicolò Zaniolo, in scadenza di contratto con la Roma a giugno 2024 e che in caso di mancato prolungamento di contratto potrebbe essere ceduto.

La valutazione di mercato del giocatore è di circa 60 milioni di euro, la Juventus vorrebbe spendere circa 40 milioni di euro con l'aggiunta di qualche bonus. Di recente ci sarebbe stato un incontro dalle due società e la Roma avrebbe confermato che gradirebbe l'eventuale inserimento nella trattativa di mercato di Arthur Melo. Di conseguenza l'affare potrebbe essere definito sulla base di un'offerta da circa 20 milioni di euro più l'inserimento del cartellino del centrocampista brasiliano. La Juventus potrebbe anche acquistare Zaniolo senza inserimento di giocatori, offrendo un prestito da circa 20 milioni di euro con riscatto a circa 40 milioni di euro pagato in diverse stagioni. Una trattativa di mercato simile a quelle definite con la Fiorentina per Chiesa e con il Sassuolo per Manuel Locatelli.

Il centrocampista Zaniolo potrebbe trasferirsi alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus e la Roma starebbero trattando il trasferimento di Nicolò Zaniolo a Torino. Il 23enne sarebbe un rinforzo gradito alla società bianconera ed andrebbe a migliorare la squadra di Allegri. La valutazione del giocatore è di circa 60 milioni di euro, la Juventus sarebbe pronta ad inserire una contropartita tecnica gradita alla Roma.

Si tratta di Arthur Melo, che ha un prezzo di mercato di circa 40 milioni di euro. In tal caso la Juventus dovrebbe aggiungere 20 milioni di euro considerando la differente valutazione di mercato dei due giocatori. C'è la possibilità che Zaniolo si trasferisca alla Juventus in prestito, con riscatto pagato in diverse stagioni.

Una modalità di pagamento che sarebbe gradita alla Roma, consapevole che il giocatore è in scadenza di contratto a giugno 2024 e che il suo prezzo fra un anno rischia di diminuire in maniera evidente rispetto all'attuale valutazione di mercato di circa 60 milioni di euro.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe definire gli acquisti di Pogba, Di Maria e dell'appena citato Zaniolo. Potrebbero arrivare anche un altro centrocampista, altri due rinforzi nel settore avanzato, un terzino e un difensore centrale. Fra i giocatori seguiti dalla società bianconera ci sarebbero Filip Kostic, Leandro Paredes e Fabian Ruiz, oltre al fatto che potrebbe tornare Morata.