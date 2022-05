Aymeric Laporte sarebbe finito di nuovo nel mirino della Juventus per rinforzare la difesa dopo l'addio di Chiellini. Il difensore di origini basche classe 094 sarebbe uno dei preferiti da Allegri, che vuole un giocatore già pronto a livello internazionale. A quanto pare Manchester City non riterrebbe Laporte incedibile.

Juventus, Laporte ipotesi per il dopo Chiellini

La Juventus, per la finestra di Calciomercato che sta per aprirsi, ha come priorità quella di trovare un difensore per il dopo Chiellini, che dopo l'addio ai bianconeri, dovrebbe sbarcare negli Stati Uniti, per giocare in MLS.

La dirigenza bianconera vorrebbe colmare il vuoto lasciato dall'ex capitano bianconero con un calciatore di qualità. Secondo le indiscrezioni rilanciate oggi, il Ds Cherubini avrebbe di nuovo messo nel mirino il difensore di origini basche del Manchester City, già accostato alla Juve in passato.

Il 28enne Laporte ha un contratto che lo lega al Manchester City fino al 2025, quindi per prelevarlo, i bianconeri dovranno fare un'offerta che soddisfi i "Citizen": secondo la stampa inglese il club vorrebbe intorno ai 45 milioni di euro.

Juve: gli altri obiettivi per la difesa

Secondo alcune indiscrezioni la Juventus sta sondando il terreno per diversi giocatori per quanto riguarda la difesa, ad esempio per Benoit Badiashile, francese classe 2001 del Monaco.

Il sogno di Allegri rimane uno stopper di esperienza e carismatico come Kalidou Koulibaly del Napoli, lontano al rinnovo con i partenopei. Piace anche Bremer del Torino, ma per il difensore granata resterebbe in vantaggio l'Inter, il presidente granata Urbano Cairo valuta il brasiliano tra i 40 e i 50 milioni di euro, oltre alla Juve su Bremer ci sono anche alcuni club della Premier League e il Milan.

Un altro obiettivi della Juventus per la difesa sarebbe Gabriel Magalhães, difensore dell'Arsenal che piace ad Allegri: il prezzo del suo cartellino è di circa 30 milioni di euro, la chiave dell'affare in questo caso potrebbe essere Arthur, che può essere offerto come possibile contropartita per abbassare la parte cash.

Juventus, il futuro di Demiral e Gatti

Sempre in difesa, in casa Juve occorre poi capire se Merih Demiral verrà effettivamente riscattato dall'Atalanta per 20 milioni di euro o meno, dopo la stagione passata a Bergamo.

Intanto dal 1° luglio arriva a Torino a Federico Gatti, acquistato dal Frosinone a gennaio e rimasto in prestito in Serie B: il giovane si aggregherà alla prima squadra bianconera e sarà valutato da Allegri.