La notizia sembrava inverosimile fino a qualche giorno fa, ma adesso pare invece sempre più probabile rivedere Romelu Lukaku con la maglia dell'Inter. Il centravanti belga continua a premere da tempo per ritornare a Milano dopo un'annata deludente al Chelsea che, comunque, ha fatto un investimento pesante l'anno scorso, acquistandolo per oltre 115 milioni di euro. Un affare per la società nerazzurra dal punto di vista economico, visto che ha realizzato una plusvalenza monstre oltre a essere la cessione più remunerativa della storia del club meneghino.

Ora le parti stanno discutendo per il ritorno del bomber a Milano con un prestito oneroso, le cui cifre sono oggetto di discussione in queste ore da parte delle due società.

Anche il Milan si sta muovendo sul mercato e uno degli obiettivi principali è un rinforzo sull'esterno offensivo di destra. I rossoneri avrebbero messo nel mirino Matteo Politano, che sembra voler lasciare il Napoli.

Lukaku pare vicino al ritorno all'Inter

Sta prendendo sempre più quota l'ipotesi di un ritorno di Romelu Lukaku all'Inter. Il centravanti belga preme da diverso tempo con continue telefonate ai suoi ex compagni e adesso è vicino a raggiungere il proprio scopo. L'attaccante non è riuscito ad imporsi al Chelsea e ha disputato un'annata sicuramente deludente, anche per lo scarso feeling con il tecnico Tuchel.

Soltanto otto le reti messe a segno in 26 presenze in Premier League, a fronte di due gol realizzati in sei partite giocate in Champions League.

Ieri c'è stato un summit tra la società nerazzurra e il Chelsea in call conference e la distanza tra domanda e offerta si è assottigliata. La fumata bianca sembra sempre più vicino e potrebbe arrivare già in questo fine settimana o, al massimo, settimana prossima.

Il giocatore da tempo si è detto disposto a dimezzarsi l'ingaggio, passando dai 15 milioni di euro percepiti a Londra a 7,5 milioni di euro, gli stessi che percepiva a Milano prima del suo trasferimento.

I Blues chiedono 10 milioni di euro per il prestito oneroso, mentre l'Inter ha proposto 5 milioni di euro. Alla fine l'intesa potrebbe arrivare a metà strada, sui 7,5 milioni di euro per un prestito annuale che potrebbe anche essere rinnovato l'anno prossimo.

Milan su Politano

Il Milan è alla ricerca di un rinforzo importante sulla fascia destra. I rossoneri, per questo motivo, avrebbero fatto un sondaggio per Matteo Politano, che vuole lasciare il Napoli. Anche il suo agente ha ammesso come il suo assistito non senta più la fiducia del tecnico Spalletti e sia pronto a cambiare aria. Il giocatore gradirebbe un ritorno all'ombra del Duomo, avendo giocato già all'Inter, e il costo del suo cartellino si aggira sui 15 milioni di euro. Le due società potrebbero anche intavolare uno scambio alla pari con Ante Rebic, che al Milan potrebbe avere lo stesso problema di Politano a Napoli, visto che non sarebbe al centro del progetto tattico di Pioli.