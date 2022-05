Inter e Milan starebbero valutando i profili che potrebbero potenziare le rose del futuro. I nerazzurri sarebbero sempre intenzionati a riportare Romelu Lukaku a Milano e potrebbero poi dedicarsi a due difensori come Nikola Milenkovic e Francesco Acerbi che giocano rispettivamente per Fiorentina e Lazio. Per quanto riguarda i rossoneri, l'obiettivo per essere competitivi anche in Europa potrebbe essere Sadio Mané del Liverpool.

Lukaku si muove per ritornare alla Pinetina

Il centravanti belga attenderebbe soltanto di ritornare alla Pinetina e si starebbe muovendo in prima persona affinché possa vestire nuovamente la maglia nerazzurra.

Lukaku avrebbe deciso di curare la sua procura senza il sostegno del suo agente, Pastorello, dal quale avrebbe preso le distanze da tempo. Le trattative potrebbero affrettarsi e chiudersi entro giugno, data che permetterebbe all'Inter di usufruire della normativa sul decreto Crescita vigente in Italia. Il belga potrebbe arrivare in prestito e deciderebbe di dimezzarsi lo stipendio portandolo da 14 milioni di euro attuali a circa 7,5 milioni di euro.

Inzaghi vorrebbe potenziare la difesa

L'Inter si starebbe muovendo anche per potenziare la difesa che potrebbe vedere le cessioni di Stefan De Vrij e Alessandro Bastoni. Nel mirino, oltre a Gleison Bremer, ci sarebbero anche Nikola Milenkovic e Francesco Acerbi.

Il primo, che interesserebbe anche alla Juventus di Massimiliano Allegri, ha il contratto in scadenza con la Fiorentina nel 2023 e potrebbe liberarsi pagando la clausola di circa 15 milioni di euro. I dirigenti toscani potrebbero dunque accettare di trattare l'operazione per evitare di perderlo a parametro zero tra qualche mese.

Per quanto riguarda l'ex Sassuolo, sarebbe in uscita dalla Lazio e potrebbe accettare la destinazione milanese perché ritroverebbe Simone Inzaghi, suo ex allenatore. Sarebbe un'operazione low cost e potrebbe interpretare il ruolo di centrale e di centrosinistra nel reparto arretrato.

Il Milan con l'idea Sane Mané

Il Milan vorrebbe potenziare l'attacco in vista del possibile addio di Zlatan Ibrahimovic.

Il nome delle ultime ore sarebbe quello di Sadio Mané del Liverpool, che potrebbe decidere di cambiare aria dopo aver perso la finale di Champions League contro il Real Madrid. Il calciatore ha il contratto in scadenza nel 2023 ed una valutazione di circa 40 milioni di euro. I rossoneri potrebbero far leva proprio sulla possibilità di prenderlo a zero per abbassare le pretese economiche. Sarebbe molto congeniale per il 4-2-3-1 di Stefano Pioli dove potrebbe giocare in tutte le posizioni dell'attacco.