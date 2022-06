L'Inter è al lavoro per potenziare la rosa in vista della prossima stagione. Questa sessione di mercato per i nerazzurri potrebbe riguardare soprattutto l'attacco. Oltre a Paulo Dybala, l'obiettivo principale sarebbe Romelu Lukaku del Chelsea. Il belga potrebbe ritornare alla Pinetina e prendere il posto di Edin Dzeko, che intanto sarebbe corteggiato dal Real Madrid di Carlo Ancelotti.

Intanto un ex nerazzurro, Mauro Icardi, invece potrebbe giocare nuovamente in Serie A, in quanto sarebbe seguito da Milan e Roma.

Inter e Chelsea dialogano per l'affare Lukaku

La società nerazzurra sarebbe in contatto con il Chelsea per Romelu Lukaku, il quale avrebbe dimostrato di volere fortemente cambiare aria dopo una stagione deludente sotto la guida di Thomas Tuchel. Secondo alcune indiscrezioni provenienti da Sky Sport UK, i Blues avrebbero aperto al prestito, ma desidererebbero monetizzare circa 10 milioni di euro prima di un eventuale riscatto. I dirigenti milanesi invece non andrebbero oltre i 5 milioni di euro e farebbero leva sulla volontà dell'attaccante belga: occorre capire se questa distanza di 5 milioni riuscirà a essere colmata.

Il Chelsea, intanto, apprezzerebbe Denzel Dumfries che avrebbe una valutazione di circa 40 milioni di euro e interesserebbe al Bayern Monaco.

Il Real Madrid monitora Edin Dzeko

Se dovesse arrivare Romelu Lukaku all'Inter, Edin Dzeko potrebbe lasciare dopo soltanto una stagione. Sulle sue tracce ci sarebbe il Real Madrid di Carlo Ancelotti che vorrebbe in rosa un profilo in grado di concedere il cambio all'occorrenza a Karim Benzema. Il bosniaco ha le caratteristiche per giocare nell'attacco dei campioni d'Europa e sarebbe un'operazione low cost, visto che ha il contratto in scadenza nel 2023 ed uno stipendio da circa 5 milioni di euro.

L'Inter potrebbe cedere in Spagna anche Alexis Sanchez che non farebbe più parte del progetto di Inzaghi e che piacerebbe a Siviglia e Barcellona.

Mauro Icardi interesserebbe a Milan e Roma

Un ex Inter potrebbe far ritorno in Serie A. Si tratta di Mauro Icardi, che sarebbe disposto a cambiare aria dopo due stagioni deludenti vissute nel Paris Saint Germain.

Il valore dell'argentino sarebbe di circa 30 milioni di euro e sulle sue tracce ci sarebbero squadre come Milan e Roma.

Il problema per entrambe le società sarebbe rappresentato dall'alto ingaggio che l'argentino percepisce in questo momento. Bisognerebbe capire anche se il prossimo allenatore dei transalpini (ancora non ufficializzato) lo riterrà centrale nel nuovo progetto tecnico.