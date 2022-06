La Juventus si sta organizzando in vista della prossima stagione, diversi sono gli obiettivi sul taccuino di Cherubini. In difesa, da valutare la situazione relativa a De Ligt, in quanto il difensore non avrebbe ancora dato una risposta per il rinnovo.

Grandi manovre in casa Juventus per la prossima stagione

La Juventus dovrebbe essere una delle società più attive sul mercato, dato il piazzamento non esaltante dell' ultimo campionato, la dirigenza juventina si sta organizzando per regalare a Massimiliano Allegri una rosa competitiva. Ci saranno grandi manovre in attacco e a centrocampo: Pogba sarà il primo colpo, poi si proverà a chiudere per Di Maria.

L' argentino vorrebbe un solo anno di contratto, la Juventus ne offre due. I tifosi bianconeri sognano un centrocampo stellare, stanchi delle ultime prestazioni non esaltanti di Rabiot e Arthur. Entrambi, infatti, potrebbero partire.

Juventus, De Ligt potrebbe partire in caso di offerte

Tutto dipenderà se ci saranno offerte importanti per De Ligt. Il difensore olandese, negli ultimi, giorni avrebbe dichiarato di non essere così convinto del possibile rinnovo, e la Juventus valuta il prezzo del suo cartellino intorno agli 85 milioni. In caso di una sua eventuale partenza, si sarebbero già individuati i possibili sostituti, ovvero Milenkovic della Fiorentina e Koulibaly del Napoli, con quest' ultimo che non dovrebbe accettare la proposta di De Laurentiis.

Demiral sarà la chiave per convincere i partenopei ad accettare, visto che il turco non dovrebbe essere riscattato dall' Atalanta e fare così ritorno a Torino.

Sulle corsie esterne, stando a quanto riportato dai vari siti web sportivi, I principali obiettivi sarebbero quelli di Molina dell'Udinese e di Kostic. Per il primo sembrerebbe stata trovata l' intesa intorno a una cifra di 20 milioni, mentre si attende ancora un po' per capire se chiudere con il club tedesco riguardo a Kostic.

In uscita potrebbero esserci, oltre a Chiellini, anche Rugani, Alex Sandro e Pellegrini.

De Sciglio avrebbe rinnovato il contratto fino al 2026.

Occorrerà trovare un sostituto adeguato di Chiellini, anche se Federico Gatti potrebbe essere l' uomo giusto, visto la sua ottima gara contro l'Inghilterra all' esordio in nazionale. Il giocatore verrà portato in ritiro e toccherà a Massimiliano Allegri valutare le sue caratteristiche.

Gli altri profili interessanti seguiti sono quelli di Laporte del Manchester City e Bremer del Torino sul quale, però, l'Inter dovrebbe essere in vantaggio nei confronti dei bianconeri. Possibile che la Juventus possa seguire anche Skriniar che dovrebbe essere pronto a lasciare Milano.