Il Milan sarebbe a un passo da Divock Origi, attaccante belga classe '95, spunta inoltre il nome di Nicolò Zaniolo della Roma per l'attacco.

La Juventus intanto sta cercando un'alternativa in attacco per rimpiazzare il partente Dybala, e al momento il nome caldo sembrerebbe essere quello di Domenico Berardi.

Origi, l'uomo Champions per l'attacco dei rossoneri

Le ultime due stagioni del belga Origi al Liverpool sono state tormentate da continui infortuni, che non gli hanno permesso di rendere al meglio, resta comunque l'unico gol in Champions di questa stagione, segnato proprio contro il Milan, che adesso avrebbe intenzione di ingaggiarlo a parametro zero al termine del suo contratto con i Reds.

Klopp ha sempre speso parole di elogio per lui, che nonostante non sia mai stato un vero titolare, ha sempre dato il massimo per il club. L'allenatore ha infatti dichiarato: 'È una leggenda del Liverpool'.

Adesso i rossoneri lo aspettano, con Maldini che avrebbe pronto per lui un contratto quadriennale da 3,5 milioni a stagione.

L'idea Zaniolo stuzzica il Milan, ma l'affare resta complicato

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato ci sarebbe stato un sondaggio del Milan per Zaniolo, con il giocatore che non avrebbe intenzione di lasciare Roma, vista anche la storia recente che lo ha visto protagonista con un gol nella vittoria della squadra capitolina della Conference League.

Secondo La Gazzetta dello Sport però, sarebbe forte l'interesse di Milan, Juve e Newcastle, che al momento non avrebbero ancora fatto un'offerta concreta, ma sarebbero disposte a sforzi importanti per acquistare il giovane scuola Inter.

Nel frattempo il giocatore, avendo abbandonato il ritiro della Nazionale per un affaticamento, sta già ricaricando le pile per la prossima stagione, resta soltanto da capire in quale squadra giocherà.

Berardi-Juve: ritorno di fiamma della trattativa

Intanto Domenico Berardi viene insistentemente accostato alla Juventus. Dopo 10 stagioni al Sassuolo, adesso sembrerebbe arrivato il momento dell'addio.

Anche dopo la vittoria dell'Europeo, che aveva visto l'esposizione del ventisettenne calabrese al calcio internazionale, si era parlato di una sua possibile partenza. I bianconeri, che non hanno mai nascosto l'interesse per il giocatore, adesso fanno sul serio e avrebbero pronta un'offerta da 25 milioni di euro per convincere il Sassuolo a lasciarlo partire.