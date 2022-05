L'Inter è alla ricerca di rinforzi sulla fascia in vista della prossima sessione estiva di Calciomercato. Una necessità che nasce dalla decisione di Ivan Perisic di non rinnovare il contratto in scadenza a fine giugno, con il croato che avrebbe deciso di accettare la proposta del Tottenham. Tanti nomi sono accostati alla società nerazzurra, che potrebbe optare per un profilo giovane da aggiungere a Robin Gosens, Denzel Dumfries e Matteo Darmian. Il giocatore che piacerebbe al club meneghino è Raoul Bellanova, che ha fatto bene al Cagliari nonostante la retrocessione in Serie B dei sardi.

Un altro nome che potrebbe infiammare il prossimo mercato è quello di Nicolò Zaniolo. Il fantasista della Roma ha il contratto in scadenza a giugno 2024 e senza il rinnovo il rischio di cessione è molto alto. Su di lui, tra l'altro, ci sarebbero tre top club italiani: il Napoli, il Milan e la Juventus, con i bianconeri che si sarebbero mossi per primi sul giocatore.

Inter su Bellanova

L'addio sempre più probabile di Ivan Perisic costringerà l'Inter a intervenire sul mercato per cercare di sostituirlo al meglio. La società nerazzurra vorrebbe un profilo giovane e italiano da far crescere all'ombra di Robin Gosens e Denzel Dumfries, che nelle gerarchie di Simone Inzaghi dovrebbero essere i titolarissimi.

Il nome che piacerebbe è Raoul Bellanova, che sarà riscattato dal Cagliari per meno di 1 milione di euro ma potrebbe essere ceduto per fare cassa. Nonostante la retrocessione in Serie B, l'esterno ha fatto bene, mettendo a segno anche una rete e collezionando due assist in trentuno partite di campionato. Il classe 2000 piace anche per la sua duttilità, visto che gioca a destra ma può essere adattato pure sulla fascia sinistra.

Il club di Tommaso Giulini difficilmente potrà sparare alto e per il suo cartellino chiede una cifra tra gli 8 e i 10 milioni di euro.

Non è da escludere uno scambio alla pari con Sebastiano Esposito, che tornerà dal prestito al Basilea e con la stessa valutazione dell'esterno destro.

La richiesta della Roma per Zaniolo

Il fantasista non ha ancora rinnovato il contratto con la Roma, in scadenza a giugno 2024 e senza intesa la prossima sarebbe l'ultima estate in cui i giallorossi potrebbero sparare alto per il suo cartellino.

Su di lui ci sono Napoli, Milan e Juventus, con i bianconeri che si sono mossi per primi. L'italiano avrebbe una valutazione intorno ai 50 milioni di euro ma tutte e tre le società potrebbero mettere sul piatto una contropartita per abbassare o annullare l'esborso economico.

La Juve sarebbe pronta a offrire il cartellino di Weston McKennie e un conguaglio tra i 10 e i 15 milioni di euro. Gli azzurri, invece, potrebbero offrire il cartellino di Zielinski proponendo uno scambio alla pari.

I rossoneri, dal loro canto, sarebbero pronti a mettere sul piatto un ventaglio di nomi da cui scegliere, oltre a un conguaglio sui 15 milioni, tra Krunic, Messias (se sarà riscattato), Gabbia e Ballo Tourè.