L'Inter sarebbe al lavoro per potenziare la rosa di Simone Inzaghi in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di mercato, i dirigenti nerazzurri avrebbero deciso di considerare anche il mercato in uscita per avere un bottino da investire per quello in entrata. Potrebbero lasciare la Pinetina Joaquin Correa, Edin Dzeko e Valentino Lazaro. La Juventus sarebbe invece alla ricerca di un attaccante e starebbe pensando a Gabriel Jesus del Manchester City.

L'attaccante argentino piacerebbe al Marsiglia

Joaquin Correa potrebbe essere sacrificato se dovessero arrivare Paulo Dybala e Romelu Lukaku.

L'ex Lazio non ha soddisfatto le aspettative soprattutto per i troppi problemi fisici. Sulle sue tracce ci sarebbe il Marsiglia sotto espressa richiesta di Jorge Sampaoli e potrebbe mettere sul piatto un prestito con diritto di riscatto di circa 15-18 milioni di euro anche se la società presieduta dagli Zhang vorrebbe recuperare circa 30 milioni di euro dal cartellino dell'ex Siviglia.

Lazaro potrebbe ripartire dalla Spagna

In uscita dalla Pinetina ci sarebbe anche Valentino Lazaro che non sarebbe centrale nel progetto di Inzaghi. Sulle sue tracce ci sarebbe il Valencia dopo l'arrivo di Gennaro Gattuso. L'austriaco avrebbe una valutazione di circa 10 milioni di euro e sarebbe molto congeniale nel 4-3-3 dell'allenatore ex Palermo.

Lazaro sarebbe stato accostato anche all'Atalanta di Gasperini.

La Juventus penserebbe a Dzeko e Gabriel Jesus

L'Inter starebbe poi pensando di cedere Edin Dzeko se dovesse arrivare la fumata bianca per Romelu Lukaku. L'attaccante bosniaco retrocederebbe nelle gerarchie e potrebbe dunque decidere di cambiare aria. Interesserebbe alla Juventus che lo ha già trattato sotto la guida tecnica di Andrea Pirlo.

L'ex Roma ha il contratto in scadenza nel 2023 ma il suo agente, Lucci, lo stesso di Filip Kostic, in contatto con i bianconeri, potrebbe aprire le trattative con la società presieduta dagli Agnelli.

La Juventus, inoltre, avrebbe allacciato i contatti con il Manchester City per discutere delle prestazioni di Gabriel Jesus. Il brasiliano ha il contratto in scadenza nel 2023 e avrebbe una valutazione di circa 20 milioni di euro, ma la possibilità di perderlo a zero potrebbe indurre gli inglesi ad abbassare le pretese.

Il classe 1997 interesserebbe molto anche all'Arsenal ma Massimiliano Allegri avrebbe intenzione di intensificare la trattativa perché l'attaccante è in grado di giocare in tutto il fronte offensivo ed è collocabile in altrettanti moduli.