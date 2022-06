Joaquin Correa (27 anni) sarebbe monitorato da Valencia, Siviglia e Marsiglia. L'attaccante argentino è arrivato a Milano nell'agosto del 2021 per un affare complessivo di 30 milioni (5 di prestito oneroso e 25 come obbligo di riscatto) e potrebbe lasciare la squadra nerazzurra dopo appena una stagione.

Il suo rendimento è stato inficiato da una serie d'infortuni che ne hanno limitato l'impiego in campo, e ora potrebbe partire per trovare maggiore continuità. Sampaoli del Marsiglia avrebbe fatto il suo nome per rinforzare l'attacco in vista della partecipazione della formazione francese alla prossima Champions League.

Sampaoli del Marsiglia gradirebbe Joaquin Correa

Il tecnico Jorge Sampaoli ha già allenato il "Tucu" ai tempi del Siviglia, ed ora lo rivorrebbe con sé al Marsiglia. Il club francese è stato protagonista di un'ottima stagione 2021-2022 con un secondo posto in Ligue 1 alle spalle della corazzata Psg.

Sarebbe stato proprio il tecnico argentino a fare il nome del numero 19 interista come puntello per il reparto offensivo. L'operazione potrebbe basarsi su un prestito con eventuale obbligo o diritto di riscatto. È infatti difficile che il Marsiglia possa presentare un'offerta per acquistare subito a titolo definitivo il centravanti sudamericano, sul quale aleggiano diversi dubbi legati alla condizione fisica.

La stagione di Correa all'Inter è stata caratterizzata da alti e bassi: prestazioni importanti condite da qualche gol e poi molti infortuni, le ricadute fisiche e la panchina. L'attaccante argentino ha collezionato 36 presenze (solo il 32% da titolare) realizzando 6 reti e 2 assist, uno score non all'altezza dei 30 milioni che l'Inter ha versato nelle casse della Lazio per l'acquisizione del suo cartellino.

Simone Inzaghi, che lo aveva già allenato durante la sua esperienza in biancoceleste, aveva fatto il suo nome a Marotta come innesto per il reparto offensivo, ma nonostante ciò lo ha impiegato con discontinuità e poche volte da titolare, preferendo Dzeko come spalla di Lautaro Martinez.

Anche Siviglia e Valencia sarebbero interessate al 'Tucu'

Per Correa ci sarebbero anche interessamenti dalla Spagna, con Siviglia e Valencia che avrebbero fatto dei sondaggi esplorativi per valutare le richieste dell'Inter. Il Siviglia di Lopetegui si è classificato quarto nella massima serie spagnola e parteciperà alla prossima Champions League. Come anticipato in precedenza, il "Tucu" ha già giocato nel club andaluso durante la gestione Sampaoli. Qualora dovesse tornare, troverebbe una piazza ambiziosa e compagni d'attacco del calibro di Tecatito e Lamela.

Le ambizioni del Valencia sono quelle di rientrare nel giro delle manifestazioni europee dopo aver chiuso la stagione 2021/2022 con uno scialbo nono posto.

Proprio per iniettare un supplemento di grinta alla squadra, il club catalano ha scelto come allenatore Rino Gattuso, anch'egli un estimatore di Correa, il quale sarebbe funzionale al suo modo d'intendere la fase offensiva.

Resta da capire se questa potrebbe essere o meno una meta gradita al calciatore, il quale dovrebbe rinunciare alla partecipazione alle coppe. Valencia, ad ogni modo, potrebbe essere la piazza in cui rilanciarsi perché la concorrenza in attacco è minore rispetto a quella che Correa troverebbe a Marsiglia o a Siviglia.

L'aspetto economico dell’eventuale trattativa

Correa ha un contratto fino al 2025 e percepisce 3,5 milioni netti a stagione. L'Inter lo ha prelevato dalla Lazio con un prestito oneroso di 5 milioni e un obbligo di riscatto fissato a 25.

Dall'eventuale cessione Marotta non intende fare una minusvalenza, ma almeno pareggiare l'investimento, e per questo motivo il costo del cartellino è pari a 30 milioni.

Sarà difficile ottenere tale somma durante quest'estate, dunque un prestito oneroso con obbligo di riscatto a determinate condizioni potrebbe rivelarsi la strategia vincente.

Negli ultimi giorni i rumor di Calciomercato hanno riguardato anche Edin Dzeko che potrebbe lasciare l'Inter per accasarsi alla Fiorentina. Il club nerazzurro per l'attacco starebbe lavorando non solo sulle uscite, ma anche sulle entrate. Le operazioni principali sarebbero quelle per Dybala (che potrebbe firmare a breve) e per Lukaku, per cui Piero Ausilio sarebbe andato in missione a Londra per confrontarsi con il Chelsea.