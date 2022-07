Manca poco più di un mese all'inizio della stagione e Allegri sembra avere le idee ben chiare in testa. Il tecnico livornese, nella prima conferenza stampa americana, ha fissato gli obiettivi della Juventus. L'allenatore bianconero ha elogiato la società sulle scelte fatte durante questa sessione di calciomercato, spendendo un ottimo giudizio per il giovane Gatti. La dirigenza bianconera, nel frattempo, fissa i prossimi obiettivi di mercato. Morata e Paredes su tutti. Caldo anche il fronte delle uscite. Ramsey sarebbe vicino alla rescissione del contratto mentre Pjaca ha rifiutato la Sampdoria.

Su di lui c'è la Dinamo Zagabria.

Allegri: 'La Juventus, come sempre, parte per centrare tutti gli obiettivi'

Le parole con le quali esordisce il tecnico toscano non lasciano spazio a repliche. La passata stagione è stato il primo anno senza trofei dopo dieci anni passati ad alzare almeno una coppa. La Juve deve tornare a vincere e lo deve fare da subito. Gli innesti di Bremer, Pogba e Di Maria hanno alzato la qualità della rosa e devono fare da volano per portare a Torino lo scudetto.

Allegri elogia McKennie. "È un ottimo giocatore, il migliore americano, si è già fatto valere in Europa e stare nella Juventus per lui è molto importante”. Queste parole spese per il centrocampista fanno pensare ad una probabile conferma del giocatore anche per la prossima stagione.

Ramsey pretende 4 milioni di euro per la rescissione del contratto

Il giocatore gallese è rimasto a Torino molto probabilmente per definire la propria situazione con la Juventus. Appare improbabile che si riesca a cedere il centrocampista in questa sessione di calciomercato. La soluzione per entrambi potrebbe essere la rescissione del contratto.

Pare che l'offerta della dirigenza bianconera sia di 2 milioni di euro contro i 4 milioni richiesti dal giocatore. l'accordo potrebbe essere trovato a metà strada sulla base dei 3 milioni di euro.

Marko Pjaca sembra abbia rifiutato la Sampdoria. A fronte di questa decisione pare ci sia di mezzo la sua ex squadra. L'esterno croato non farebbe più parte dei piani di Allegri e avrebbe intenzione di tornare alla Dinamo Zagabria, squadra che lo ha lanciato ai massimi livelli.

Paredes, il PSG chiede 20 milioni di euro

Il giocatore argentino piace alla Juve. La dirigenza juventina vorrebbe dare ad Allegri una valida alternativa al centrocampo bianconero. Paredes potrebbe essere utilizzato dal tecnico toscano come regista. La Vecchia Signora non vorrebbe andare oltre i 15 milioni di euro. Secondo alcuni media l'incontro tra i parigini e la Juventus dovrebbe essere in programma la prossima settimana.

La Juve segue sempre Morata come uno dei possibili giocatori che potrebbero essere acquistati per far rifiatare Vlahovic. L'attaccante piace alla Juventus ma soprattutto è gradito da Allegri che di lui apprezza diverse caratteristiche tra cui la capacità di interpretare il ruolo di prima punta e la figura dell’esterno in un tridente offensivo.