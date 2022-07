La Juventus ha iniziato il Calciomercato estivo con tre rinforzi di qualità. Gli ingaggi di Angel Di Maria e Paul Pogba sono stati importanti, soprattutto considerando il fatto che sono arrivati a parametro zero con costi di commissione per un totale di 3,8 milioni di euro. A questi si è aggiunto di recente Bremer, acquistato per circa 49 milioni di euro anche grazie alla cessione di Matthijs de Ligt al Bayern Monaco. Il brasiliano però non sarà l'unico rinforzo in difesa per la società bianconera. Serve un altro centrale, anche perché oltre a de Ligt è partito anche Giorgio Chiellini.

Si valutano diversi giocatori, fra questi Pau Torres del Villareal, Benoit Badiashile del Monaco e Gabriel dell'Arsenal. Giocatori che però hanno una valutazione di mercato importante, superiore ai 40 milioni di euro.

Una somma che la Juventus potrebbe decidere di non spendere anche perché ci sono diversi giocatori che hanno un prezzo minore. Su tutti Nikola Milenkovic, in scadenza di contratto con la Fiorentina a giugno 2023 e valutato circa 20 milioni di euro. Sul giocatore ci sarebbe anche all'Inter. Se la Juventus dovesse acquistarlo sarebbe un altro sgarbo di mercato alla società milanese dopo l'acquisto di Bremer.

La Juventus potrebbe acquistare Milenkovic

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus dopo Bremer starebbe valutando un altro rinforzo per la difesa.

Potrebbe arrivare Nikola Milenkovic, in scadenza di contratto a giugno 2023 e che ha un prezzo di mercato di circa 20 milioni di euro. Il difensore della Fiorentina piace anche all'Inter e questo potrebbe significare un'altra sfida di mercato con la società milanese dopo quella per Bremer. Come è noto il brasiliano aveva un'intesa economica con l'Inter ma la Juventus ha offerto di più al Torino con il giocatore che alla fine ha deciso di accettare il trasferimento a Torino.

Milenkovic potrebbe essere utile alla Juventus anche perché l'idea di Allegri è quella di affidarsi ad un 4-3-3. L'anno scorso il classe 1997 è cresciuto molto con la Fiorentina con Italiano imparando a difendere alto. Di conseguenza potrebbe integrarsi molto bene a fianco di Bremer, Bonucci e Gatti.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per rinforzare il centrocampo, serve qualità nell'impostazione di gioco e nella verticalizzazione verso le punte. Il preferito sarebbe Leandro Paredes del Paris Saint Germain, all'argentino potrebbero aggiungersi Niccolò Zaniolo della Roma e Alvaro Morata dell'Atletico Madrid. Lo spagnolo sarebbe il preferito da Allegri come alternativa nel settore avanzato anche perché può giocare punta centrale ma anche sulla fascia, come già successo nella seconda parte della scorsa stagione nella società bianconera.