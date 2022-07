Le ultime tre gare della nona giornata della fanno registrare nella Primera División argentina la perdita dell’imbattibilità dell’ormai ex capolista Newell’s Old Boys nel derby disputato in “trasferta” contro il Rosario Central di Carlos Tevez e le affermazioni interne del River Plate e del Talleres de Córdoba rispettivamente a spese del Gimnasia y Esgrima La Plata e del Banfield. Il quartetto che deteneva il primato al termine del turno precedente, dopo la caduta della “Lepra” e il pareggio esterno a reti inviolate del Godoy Cruz contro l’Huracán, si riduce al tandem composto da Argentinos Juniors e Atlético Tucumán rispettivamente usciti vincitori dagli impegni casalinghi sostenuti contro Boca Juniors (2-0) e Sarmiento de Junín (1-0).

Il Newell’s Old Boys perde 'clásico' e contatto con la vetta

Una rete di testa del diciottenne Alejo Veliz sul finire della prima frazione sugli sviluppi di un calcio di punizione dalla trequarti di destra di Jhonatan Candia consente al Rosario Central di piegare per 1-0 un Newell’s Old Boys presentatosi al “Gigante de Arroyito” senza sconfitte e con la possibilità di restare in testa con il conseguimento della posta piena. La “Lepra”, oltre a perdere contatto con la vetta e vedersi staccare dal Godoy Cruz, subisce anche il sorpasso del Platense vittorioso in casa per 2-0 sul Central Córdoba (SdE): El Rojinegro, senza successi da quattro partite, si ritrova con i suoi 16 punti a condividere il quinto posto con l’Huracán.

Il Rosario Central prosegue, invece, la sua risalita. Sette punti e nessuna rete al passivo nelle ultime tre gare per la compagine di Carlos Tevez ora sedicesima in coabitazione con il Sarmiento de Junín e l’Estudiantes de La Plata a quota 11.

Il River Plate piega il Gimnasia y Esgrima La Plata: decide Beltran

Marcelo Gallardo festeggia con un successo la sua 400esima presenza sulla panchina del River Plate: i Millonarios, con Pablo Solari al debutto, tornano al quarto tentativo alla vittoria nella Primera División argentina a spese del Gimnasia y Esgrima La Plata superato per 1-0 al “Monumental”.

A decidere il confronto è al 43’ una rete di Lucas Beltran pronto a sfruttare con una precisa battuta in diagonale un’approssimativa respinta di testa di Leo Morales su un traversone proposto dalla destra da Santiago Simon. La seconda affermazione interna permette al River Plate di agganciare al dodicesimo posto San Lorenzo, Banfield, Arsenal e gli storici rivali del Boca Juniors a quota 12.

Il Gimnasia y Esgrima La Plata, mai vittorioso e in rete negli ultimi tre incontri, scivola con i suoi 15 punti in settima posizione in compagnia del Racing Club de Avellaneda e dell’Unión de Santa Fe.

Il Talleres de Córdoba torna alla vittoria dopo un mese e mezzo

Nel nono turno della Primera División argentina il Talleres de Córdoba pone fine al digiuno di vittorie che si protraeva dall’esordio nel torneo prevalendo davanti al proprio pubblico sul Banfield per 1-0. Il ritorno al successo della “T” è firmato al 17’ da Diego Valoyes: il venticinquenne avanti “albiazul” è lesto a ribadire in rete un colpo di testa di Federico Girotti respinto dal palo. Il Talleres de Córdoba, salito a quota 8, si ritrova a condividere il ventitreesimo posto con Central Córdoba (SdE) e Independiente.

Un solo punto nelle ultime tre gare per il Banfield.

Risultati, classifiche e prossimo turno della Primera División argentina

I risultati della nona giornata

Platense vs Central Córdoba (SdE) 2-0 (1-0)

Colón vs Aldosivi 1-1 (1-0)

Racing Club de Avellaneda vs Arsenal de Sarandí 1-1 (1-1)

Atlético Tucumán vs Sarmiento de Junín 1-0

Argentinos Juniors vs Boca Juniors 2-0 (2-0)

San Lorenzo de Almagro vs Unión de Santa Fe 2-2 (2-0)

Patronato vs Tigre 1-0 (0-0)

Estudiantes de La Plata vs Barracas Central 3-1 (1-1)

Defensa y Justicia vs Independiente 2-1 (1-0)

Lanús vs Vélez Sarsfield 2-2 (0-1)

Huracán vs Godoy Cruz 0-0 (0-0)

Rosario Central vs Newell’s Old Boys 1-0 (1-0)

Talleres de Córdoba vs Banfield 1-0 (1-0)

River Plate vs Gimnasia y Esgrima La Plata 1-0 (1-0)

La classifica: Argentinos Juniors e Atlético Tucumán 19; Platense e Godoy Cruz 17; Newell’s Old Boys e Huracán 16; Racing Club de Avellaneda, Gimnasia y Esgrima La Plata e Unión de Santa Fe 15; Patronato 14; San Lorenzo de Almagro, River Plate, Banfield, Arsenal de Sarandí e Boca Juniors 12; Sarmiento de Junín, Estudiantes de La Plata e Rosario Central 11; Colón e Defensa y Justicia 10; Tigre e Barracas Central 9; Talleres, Central Córdoba (SdE) e Independiente 8; Vélez Sarsfield 7; Lanús 6; Aldosivi 5.

La classifica dei marcatori: Adam Bareiro (San Lorenzo de Almagro) 7; Ramiro Enrique (Banfield) e Salomon Retegui (Tigre) 5; Cristian Colman (Barracas Central), Ramon Abila (Colón), Salodriguez (Godoy Cruz), Franco Sebastian Cristaldo (Huracán) e Ramiro Sordo (Newell’s Old Boys) 4.

Il programma della decima giornata (23-27 luglio)