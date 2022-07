La Juventus, nella notte di oggi 22 luglio, è arrivata a Las Vegas dove incontrerà in amichevole il Chivas Guadalajara. I bianconeri, una volta sbarcati negli Stati Uniti, sono subito scesi in campo per allenarsi. Nella notte del 23 luglio, la Juventus giocherà la sua prima amichevole contro il Chivas. I bianconeri scenderanno in campo con un 4-3-3 e Massimiliano Allegri si affiderà dal primo minuto a Paul Pogba e Angel Di Maria. Tra i titolari non ci sarà ancora Gleison Bremer che, di fatto, ha svolto un solo allenamento con la Juventus. Dunque, è possibile che il nuovo numero 3 juventino possa giocare qualche minuto nel finale di partita.

La Juventus fa le prime prove

Finalmente i tifosi della Juventus avranno la possibilità di vedere i bianconeri di nuovo in azione. La Vecchia Signora è arrivata in America e adesso ci saranno le prime amichevoli. Il primo match sarà proprio questa notte. La Juventus, contro il Chivas, giocherà con il 4-3-3: in porta ci sarà Wojciech Szczesny. In difesa non ci saranno grandi novità e a guidare la retroguardia ci sarà il capitano Leonardo Bonucci al suo fianco dovrebbe esserci uno fra Daniele Rugani e Federico Gatti. Con il primo che è preferito sul secondo. Sulle fasce, invece, toccherà al duo carioca Danilo - Alex Sandro. A centrocampo ci sarà l'esordio di Paul Pogba che giocherà con Manuel Locatelli e Weston McKennie.

Mentre nel secondo tempo dovrebbe essere il turno di Denis Zakaria. In attacco, invece, le certezze saranno Angel Di Maria e Dusan Vlahovic. A completare il reparto ci sarà Moise Kean. Al momento, in avanti non ci sono grandi alternative perché Federico Chiesa è ancora alla prese con la riabilitazione mentre il ruolo di vice Vlahovic lo ricoprirà un acquisto che arriverà nelle prossime settimane, al momento in rosa non c'è nessuno che possa ricoprire questo ruolo.

La probabile formazione della Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Pogba, Locatelli, McKennie; Kean, Vlahovic, Di Maria.

Gli obiettivi della Juventus

Non appena arrivata a Las Vegas, la Juventus è andata subito ad allenarsi e Massimiliano Allegri ha tenuto la conferenza stampa. Il tecnico livornese ha avuto modo di parlare di molti temi e in particolare si è soffermato sugli obiettivi stagionali: "Abbiamo il dovere di vincere lo scudetto".

Massimiliano Allegri ha anche parlato dei nuovi acquisti: "Di Maria e Pogba sono straordinari, abbiamo poi un giovane come Gatti". Infine, il tecnico livornese ha parlato dell'ultimo acquisto, ovvero Gleison Bremer: "Sono molto contento dell'arrivo di Bremer, giocatore fisico e con le caratteristiche che cercavamo", ha detto Massimiliano Allegri nella conferenza stampa prima della partita contro il Chivas Guadalajara.