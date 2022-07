La Juventus è attesa da settimane importanti per il Calciomercato. La società bianconera vuole cercare di definire il mercato prima dell'inizio della stagione previsto per il 15 agosto nel match contro il Sassuolo per la prima giornata di campionato. C'è molto lavoro da fare, non solo per gli acquisti ma anche per le cessioni. Ci si attendono novità sul futuro professionale dei vari Alex Sandro e Luca Pellegrini oltre al fatto che potrebbero partire diversi centrocampisti, in particolar modo Rovella, Arthur Melo e Aaron Ramsey. Cessioni che potrebbero garantire una somma importante da utilizzare per il mercato.

Secondo le ultime notizie di mercato la Juventus potrebbe spendere ulteriori 100 milioni di euro per rinforzarsi.

Servono infatti diversi giocatori, dal difensore centrale, al terzino sinistro, un centrocampista e due rinforzi per il settore avanzato. Per la difesa piacciono diversi nomi, si va da Pau Torres, Benoit Badiashile e Gabriel fino ad arrivare Milenkovic, che rispetto ai prima menzionati ha un prezzo di mercato minore e potrebbe essere acquistato per circa 20 milioni di euro. Se dovesse essere ceduto uno fra Alex Sandro e Luca Pellegrini, potrebbe arrivare un terzino sinistro. Piace sempre Emerson Palmieri, in scadenza di contratto con il Chelsea a giugno 2024 e che potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto.

Possibile gli acquisti di Paredes, Zaniolo e Morata

La Juventus lavora anche ad altri rinforzi importanti. Serve un centrocampista, uno bravo nell'impostazione di gioco bravo a verticalizzare verso le punte. Fra i graditi c'è sicuramente Leandro Paredes, l'argentino del Paris Saint Germain arriverebbe a prezzo vantaggioso grazie ad un contratto in scadenza a giugno 2023.

Un rinforzo che potrebbe concretizzarsi con le cessioni, soprattutto se dovesse partire Arthur Melo, che piace all'Arsenal. Oltre al brasiliano anche Rovella e Ramsey potrebbe partire, il primo per circa 20 milioni di euro, il secondo valuterebbe una rescissione consensuale con un indennizzo a suo favore. Il settore avanzato potrebbe essere integrato con almeno due giocatori.

Serve un supporto ed un'alternativa a Dusan Vlahovic. A tal riguardo i nomi che piacciono sono due: Niccolò Zaniolo e Alvaro Morata.

La Juventus potrebbe acquistare Zaniolo e Morata con pagamento in diverse stagioni

Trattative di mercato difficili ma che potrebbero essere agevolate dalla volontà dei giocatori, che gradirebbero un eventuale trasferimento a Torino. Il giocatore della Roma Zaniolo potrebbe arrivare in prestito con riscatto a circa 40 milioni di euro più bonus. Alvaro Morata ha una valutazione di mercato di circa 35 milioni di euro, la Juventus vorrebbe spendere circa 20 milioni di euro anche in questo caso con pagamento in diverse stagioni.