Nella serata odierna, con un volo diretto da Ibiza, dovrebbe atterrare a Torino Angel Di Maria. Dopo mesi di trattative, iniziate ancor prima dell'apertura ufficiale del Calciomercato, sembra che il giocatore argentino abbia finalmente rotto gli indugi e pare abbia accettato l'offerta della Juventus. El Fideo potrebbe chiudere così la parentesi parigina dopo 7 anni e quasi 60 gol con la casacca del PSG e molto probabilmente già lunedì mattina sarà agli ordini di Allegri. Il giocatore, voluto fortemente dal tecnico livornese, potrebbe prendere il posto di Dybala nello scacchiere juventino.

Quest'ultimo, dopo la frenata delle trattative con l'Inter e le parole di Marotta, pare sia finita nel mirino del Napoli.

Per Di Maria un contratto annuale da 7 milioni di euro a stagione

Il giocatore argentino potrebbe essere già presentato nella giornata di venerdì dopo le consuete visite mediche al JMedical e la firma sul contratto. Sembrerebbe che le parti abbiano raggiunto l'accordo sulla base di un contratto annuale con l'opzione per il secondo anno e un compenso di 7 milioni a stagione bonus compresi.

La volontà del giocatore è quella di poter finire la carriera in Argentina. Da qui la decisione di legarsi alla Juve per un solo anno per poi decidere il suo futuro con calma. Di Maria potrebbe essere l'uomo giusto per innescare Vlahovic con i suoi assist e la sua velocità.

Caratteristiche mancate nella scorsa stagione alla Vecchia Signora.

Il Napoli pensa a Dybala se parte Osimhen

L'ex giocatore bianconero sarebbe finito nel mirino del club partenopeo. Le continue richieste da parte di alcuni club della Premier inglese e della Liga per Osimhen, pare abbiano indotto la dirigenza azzurra a guardarsi attorno nel caso in cui il giocatore senegalese decidesse di abbandonare Napoli.

Nei giorni scorsi il nome di Dybala è stato caldeggiato anche dal figlio di Maradona che avrebbe invitato il giocatore argentino a legarsi ai colori della città partenopea. La Joya piace molto al presidente De Laurentis e un suo arrivo potrebbe dare un po' di vitalità alla piazza partenopea dopo i mancati rinnovi di Insigne e Mertens.

Koulibaly, la Juve avrebbe offerto 5 milioni all'anno

Secondo alcuni media nazionali sembra che la dirigenza bianconera abbia fatto una prima offerta di 5 milioni di euro a stagione per Koulibaly all'agente del difensore. La trattativa per portare il possente giocatore senegalese alla corte di Allegri sembrerebbe però in salita. Ramadani avrebbe chiesto per il suo assistito un ingaggio da top player che si aggirerebbe attorno agli 8 milioni di euro a stagione oltre al pagamento di 40 milioni di euro per il trasferimento del giocatore a Torino. Le cifre sono state considerate eccessive dalla Juventus vista l'età del difensore. Pare però che la Juve non abbia intenzione di abbandonare la trattativa. Allegri considera Koulibaly il giocatore giusto per sostituire De Ligt nel caso l'olandese venga ceduto