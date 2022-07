La Juventus è al lavoro in queste settimane per cercare di costruire una rosa di qualità per la stagione 2022-2023. Già all'inizio della preparazione estiva prevista l'11 luglio Allegri potrebbe avere in rosa Paul Pogba, Angel Di Maria e Niccolò Zaniolo. Se per il francese e l'argentino mancherebbe solo l'annuncio, per il centrocampista della Roma si attenderebbe solo l'intesa fra le due società per la valutazione di mercato del giocatore. Gli acquisti però non si fermeranno ai soli tre nomi prima menzionati, soprattutto se dovessero esserci delle cessioni importanti.

A tal riguardo potrebbero partire Matthijs de Ligt, che piace al Chelsea e al Bayern Monaco, e Luca Pellegrini, che potrebbe trasferirsi al Fulham. Altro possibile partente è Adrien Rabiot, a tal riguardo le ultime notizie di mercato confermano il suo possibile trasferimento al Liverpool. Proprio nella società inglese gioca uno dei possibili rinforzi della Juventus come vice Vlahovic o eventualmente anche come supporto dell'attuale titolare bianconero. Parliamo di Roberto Firmino, in scadenza di contratto a giugno 2023, e valutato circa 23 milioni di euro. Potrebbe esserci uno scambio di mercato con l'aggiunta da parte della Juventus di soldi per circa 10 milioni di euro, considerando che il francese ha un prezzo di mercato minore rispetto al brasiliano.

La Juventus potrebbe acquistare come vice Vlahovic il giocatore Roberto Firmino

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando come possibile rinforzo per il settore avanzato Roberto Firmino del Liverpool. La società bianconera cerca un giocatore che possa sostituire in diversi match Dusan Vlahovic ma anche supportarlo in altri.

Il brasiliano può giocare punta centrale ma anche trequartista in un 4-2-3-1. In scadenza di contratto con il Liverpool a giugno 2023, potrebbe trasferirsi per circa 23 milioni di euro. La Juventus potrebbe offrire anche una contropartita tecnica gradita alla società inglese, ovvero Adrien Rabiot, anche il francese come il brasiliano ha il contratto in scadenza fra un anno.

Firmino potrebbe essere il vice Vlahovic della stagione 2022-2023 ma la Juventus starebbe valutando anche altri nomi.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus valuta altri giocatori oltre a Firmino come alternative a Vlahovic nella stagione 2022-2023. Fra questi ci sarebbe anche Alvaro Morata, che secondo le ultime notizie di mercato potrebbe ritornare nella società bianconera. Si parla di un suo possibile trasferimento a Torino in prestito con diritto di riscatto pagabili in diverse stagioni. Lo spagnolo sarebbe gradito ad Allegri ma non al tecnico dell'Atletico Madrid Diego Simeone. Per questo sembra difficile una sua conferma nella società spagnola.