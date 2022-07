Il girone d’andata del Brasileirão si chiude con il Palmeiras al comando con quattro lunghezze di vantaggio sul Corinthians, cinque sulla Fluminense, sette sull’Atlético Mineiro, otto sull’Athletico Paranaense e nove su un tandem composto da Flamengo e Internacional che al momento si contenderebbero l’ultimo posto disponibile per le qualificazioni alla prossima edizione della Copa Libertadores. Ad abbandonare la massima serie calcistica brasiliana sarebbero attualmente Cuiabà, Atletico Goianiense, Juventude e Fortaleza.

Vittorie thrilling per Palmeiras e Corinthians

Nel diciannovesimo turno del Brasileirão il Palmeiras inanella la terza vittoria di fila prevalendo nel finale davanti al proprio pubblico sull’Internacional per 2-1. Decisiva, dopo che gli ospiti erano riusciti all’82’ con una pregevole conclusione di Alexandre Alemao a rispondere all’iniziale vantaggio del “Verdão” siglato al 18’ da pochi passi dall’ex rossonero Gustavo Gómez, si rivela all’88’ una rete di Gabriel Menino a centro area su assist dalla sinistra di Vanderlan. A restare da solo all’inseguimento dei campioni del Sudamerica è il Corinthians: il “Timão” coglie nel big match di giornata disputato in trasferta contro l’Atlético Mineiro una preziosa affermazione in rimonta per 2-1.

I campioni in carica, affidati a interim a Lucas Gonçalves a seguito dell’esonero di Antônio “El Turco” Mohamed, s’illudono di poter tornare alla vittoria passando repentinamente in vantaggio con una splendida battuta dal limite dell’area di Keno (9’). Il Corinthians ribalta il risultato nei minuti finali con Fabio Santos a segno con un colpo di testa in tuffo all’80’ e su calcio di rigore all’86’.

Salgono Fluminense e Flamengo, il Botafogo rialza la testa

L’Atlético Mineiro si vede scavalcare al terzo posto dalla lanciata Fluminense: la formazione diretta da Fernando Diniz allunga a otto la striscia di risultati utili consecutivi conseguendo sul proprio terreno un successo per 2-1 sul Red Bull Bragantino. Alle reti di Jhon Arias (62’) e del capocannoniere del torneo German Cano (67’) gli ospiti oppongono soltanto una realizzazione di Luan Candido (72’).

Della sconfitta del “Galo” non ne approfitta invece l’Athletico Paranaense: il "Furacão" soccombe al Nilton Santos di Rio de Janeiro contro il Botafogo sotto i colpi di Erison (20’) e Jefferson (55’). L’affermazione consente alla compagine “alvinegra”, reduce da tre ko consecutivi senza reti, di agganciare all’undicesimo posto il Cearà a quota 24. Prosegue la risalita del Flamengo: il Mengão centra il quinto successo nelle ultime sei gare del Brasileirão prevalendo in rimonta per 2-1 in casa dell’Avaí. La formazione guidata da Mario Jorge ribalta con una doppietta di Pedro (55’ e 84’) l’iniziale svantaggio determinato dal gol di Arthur Chaves (48’).

Le altre partite

San Paolo e Santos, non andando oltre il pari nei rispettivi impegni sostenuti contro il Goiás in casa (3-3) e contro il fanalino di coda Fortaleza in trasferta (0-0), si limitano con gli attuali 26 punti all’attivo a ridurre a una sola lunghezza il ritardo dall’ottavo posto occupato dal Red Bull Bragantino.

Per il Tricolor Paulista si è trattata della quinta “X” nelle ultime sei gare. Nei bassifondi della classifica del Brasileirão si registrano le vittorie interne per 1-0 riportate da Coritiba e Juventude rispettivamente a spese di Cuiabà e Cearà e quella esterna ottenuta con il medesimo punteggio dall’América Mineiro su un Athletico Goianiense giunto al quinto ko di fila, il terzo consecutivo all’Estádio Antônio Accioly.

Brasileirão: risultati, classifiche e prossimo turno

I risultati della diciannovesima giornata

San Paolo vs Goiás 3-3 (2-2)

Botafogo vs Athletico Paranaense 2-0 (1-0)

Avaí vs Flamengo 1-2 (0-0)

Fluminense vs Red Bull Bragantino 2-1 (0-0)

Palmeiras vs Internacional 2-1 (1-0)

Juventude vs Cearà 1-0 (0-0)

Atlético Mineiro vs Corinthians 1-2 (1-0)

Atletico Goianiense vs América Mineiro 0-1 (0-1)

Fortaleza vs Santos 0-0 (0-0)

Coritiba vs Cuiabà 1-0 (1-0)

La classifica: Palmeiras 39; Corinthians 35; Fluminense 34; Atlético Mineiro 32; Athletico Paranaense 31; Flamengo e Internacional 30; Red Bull Bragantino 27; Santos e San Paolo 26; Botafogo e Cearà 24; Coritiba e Goiás 22; América Mineiro e Avaí 21; Cuiabà 20; Atletico Goianiense 17; Juventude 16; Fortaleza 15.

La classifica dei marcatori: Germán Cano (Fluminense) 12; Pedro Raul (Goiás) e Jonathan Calleri (San Paolo) 10; Guilherme Bissoli (Avaí) 8; David Terans (Athletico Paranaense), Hulk (Atlético Mineiro), Erison (Botafogo), Stiven Mendoza (Cearà), Gustavo Gomez e Rony (Palmeiras), Luciano (San Paolo) e Marcos Leonardo (Santos) 7.

Il programma della ventesima giornata (30 luglio - 2 agosto)

Cearà vs Palmeiras

Goiás vs Coritiba

Corinthians vs Botafogo

Flamengo vs Atletico Goianiense

Athletico Paranaense vs San Paolo

Internacional vs Atlético Mineiro

América Mineiro vs Avaí

Cuiabà vs Fortaleza

Red Bull Bragantino vs Juventude

Santos vs Fluminense