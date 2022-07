In queste ultime ore si moltiplicano le notizie e le indiscrezioni di Calciomercato. La Juventus ha rescisso ufficialmente il proprio rapporto con Aaron Ramsey. Il Napoli avrebbe chiesto informazioni all'Inter per Alexis Sanchez. Il Chelsea intanto si starebbe interessando a Nicolò Zaniolo della Roma

Juventus, è ufficiale la rescissione di contratto con Aaron Ramsey

La Juventus e Aaron Ramsey hanno terminato ufficialmente il loro rapporto. A farlo sapere, è stata direttamente la compagine bianconera che con un comunicato pubblicato sulle proprie pagine social ha scritto: "Ufficiale la risoluzione consensuale del contratto che legava Aaron Ramsey alla Juventus.

In bocca al lupo, Aaron Ramsey". l gallese dunque, lascia la società piemontese, dopo esser approdato a Torino nel 2019 dall'Arsenal come parametro zero e dopo tre stagioni con la casacca della Juventus, con 48 presenze, 5 gol e 6 assist, per un totale di 2.161 minuti giocati.

Napoli, gli azzurri avrebbero chiesto informazioni per Alexis Sanchez dell'Inter

Il Napoli, dopo aver perso a parametro zero Lorenzo Insigne e Dries Mertens, sta ricostruendo il proprio reparto offensivo e dalle ultime indiscrezioni il giocatore sul quale gli azzurri avrebbero posato il loro sguardo sarebbe Alexis Sanchez.

Il fantasista cileno sarebbe da tempo in uscita dall'Inter, che vorrebbe sgravare il proprio monte ingaggi e allo stesso tempo, alleggerire un settore avanzato composto da troppi elementi.

Le due società quindi, si sarebbero già parlate e la valutazione che l'Inter farebbe per il classe '88, si aggirerebbe intorno ai 3.5 milioni di euro. De Laurentiis, dal canto suo, vorrebbe ricevere un congruo sconto sulla trattativa, avendo la consapevolezza di poter fare un favore alla compagine nerazzurra, acquisendo Sanchez.

Calciomercato Roma, su Nicolò Zaniolo ci sarebbe anche il Chelsea di Thomas Tuchel

Nicolò Zaniolo è uno dei nomi più discussi di questa fase del calciomercato. Sul numero 22 giallorosso ci sarebbero da tempo le attenzioni di Juventus e Tottenham, ma secondo i media spagnoli, anche il Chelsea potrebbe aggiungersi alla lista di pretendenti.

La società inglese infatti, dovrebbe cedere sia Hakim Ziyech che Timo Werner e di conseguenza, nella rosa dei "Blues" si libererebbero due slot disponibili per un attaccante che sappia giocare anche come esterno. La Roma sin dal principio ha parlato chiaro per quello che concerne la cessione di Zaniolo, che lascerebbe la Capitale solo a fronte di un'offerta di almeno 50 milioni di euro cash, senza inserimenti di contropartite.