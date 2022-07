La Roma starebbe pensando a Bailly del Manchester United per rafforzare la difesa. Per la Juventus, resterebbe viva la suggestione per Milinkovic Savic. L'Inter, la Lazio e la stessa Juve, seguirebbero con interesse il profilo di Udogie dell'Udinese.

Calciomercato Roma, per la difesa valutato il nome di Bailly

La Roma starebbe cercando un difensore da aggiungere alla rosa e dall'Inghilterra, indiscrezioni vorrebbero i giallorossi interessati al profilo di Eric Bailly. Lo stopper nato in Costa d'Avorio nel 1994 fa attualmente parte del Manchester United ma la compagine britannica potrebbe cederlo in questa finestra di Calciomercato sia per i tanti problemi fisici riscontrati dal giocatore sia perché la formazione guidata da Ten Hag ha acquisito per 57 milioni Lisandro Martinez, centrale argentino proveniente dall'Ajax.

Ecco dunque, che Bailly apparirebbe come un occasione che Thiago Pinto starebbe vagliando, soprattutto perché il costo del suo cartellino si aggirerebbe intorno ai 10 milioni di sterline, al cambio circa 12 milioni di euro. L'alternativa al giocatore africano potrebbe essere Zagadou, difensore svincolato dal Borussia Dortmund che come Bailly, ha avuto diversi problemi fisici in questi ultimi anni.

Milinkovic-Savic vorrebbe giocare in Champions League, la Juventus alla finestra per il "Sergente"

Milinkovic Savic avrebbe fatto sapere ai dirigenti della Lazio di voler giocare la Champions League nella prossima stagione. Questo, secondo quanto trascritto dal Corriere dello Sport, sarebbe il principale motivo per i quale il serbo avrebbe rifiutato il corteggiamento del Manchester United.

Di conseguenza, il centrocampista classe '95 potrebbe rientrare nelle grazie del Chelsea, che sta cercando un mediano di fisicità con la Juventus che resterebbe alla finestra pronta a sfruttare un eventuale occasione di calciomercato. Per Milinkovic-Savic, in ogni caso, Lotito chiederebbe una cifra vicino ai 60 milioni di euro, somma che realisticamente, renderebbe complicata la trattativa con i bianconeri.

Inter, Lazio e Juventus potrebbe creare un'asta di mercato per Udogie

Per la corsia di sinistra sia l'Inter, sia la Lazio che la Juventus starebbero cercando un calciatore giovane che dia nuova linfa vitale e stando alle indiscrezioni odierne, il terzino attenzionato da tutte e tre le società italiane, sarebbe Destiny Udogie.

Il fluidificante mancino nigeriano classe 2002 è attualmente un tassello dell'Udinese e per portarlo via dalla compagine friulana, servirebbero almeno 20 milioni di euro. Il giocatore, piacerebbe anche all'estero, con diverse squadre della Premier League interessate.