Dopo i recenti acquisti, ora la Juventus valuta anche delle cessioni importanti per sfoltire l'organico.

Tra i giocatori che potrebbero lasciare Torino c'è anche Weston McKennie, che nonostante il grande apprezzamento del tecnico bianconero potrebbe essere il pezzo pregiato da sacrificare per completare l'organico della Vecchia Signora. Il centrocampista texano è molto apprezzato in Europa soprattutto in Bundesliga, dove ha già militato con la maglia dello Schalke 04. Nei mesi scorsi ci sarebbe stato un sondaggio del Borussia Dortmund ma anche del Tottenham di Antonio Conte che da tempo apprezza le qualità e l'intensità del centrocampista bianconero.

La Juventus per lo statunitense vorrebbe un'offerta da 35-40 milioni di euro. In caso contrario, Allegri terrebbe molto volentieri McKennie e potrebbe invece sacrificare altre pedine come Denis Zakaria, centrocampista svizzero che viene valutato attorno ai 25 milioni.

Juve, le altre possibili cessioni: da Arthur a Rabiot

Il centrocampo potrebbe essere il reparto maggiormente rivoluzionato rispetto alla passata stagione. Infatti, sono vari i giocatori in bilico e tra questi ci sono sicuramente Arthur e Rabiot. Il centrocampista brasiliano non rientra più nei piani di Allegri e potrebbe sbarcare in prestito in Premier League. Infatti, è molto forte l'interesse dell'Arsenal di Arteta che già a gennaio aveva dimostrato la volontà di accaparrarsi le prestazioni dell'ex mediano del Barcellona.

Discorso simile anche per Rabiot che di fronte a un'offerta attorno ai 20 milioni di euro potrebbe lasciare Torino. Sulle sue tracce ci sarebbero Chelsea e Manchester United, senza dimenticare il Newcastle, a caccia di colpi importanti per recitare un ruolo importante nella prossima stagione.

Attraverso queste cessioni, i bianconeri potrebbero poi virare su Leandro Paredes, obiettivo principale per rafforzare la mediana di Allegri.

Juve, possibile rinnovo per Fagioli

Rimanendo sulla mediana, la Juventus pensa anche al futuro e blindare quei giovani che potrebbero diventare il perno del centrocampo dei prossimi anni.

Tra questi, c'è sicuramente Nicolò Fagioli che dopo la grande annata con la Cremonese potrebbe restare in bianconero. Infatti, stando alle ultime indiscrezioni la Vecchia Signora è pronta a offrire il rinnovo contrattuale al talentuoso centrocampista, che avrebbe convinto Allegri in questa prima parte del pre-campionato.

Il tecnico bianconero potrebbe infatti inserirlo nella lista Uefa dei calciatori che disputeranno la fase iniziale della Champions League.