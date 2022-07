Fine settimana con alcune voci legate alle cessioni e agli acquisti del calciomercato per il Crotone. In settimana a parlare dovrebbe essere il tecnico Franco Lerda per il quale sarà tempo di decisioni. In vista dell'inizio del ritiro estivo, i rossoblù potrebbero privarsi del centrocampista Milos Vulic, seguito da tre formazione di cadetteria. A sorpresa, a Crotone potrebbe rimanere anche in Serie C il centrocampista Ahmad Benali, non riscattato dal Pisa.

Crotone, Vulic verso la cessione

Dopo il centrocampista Nahuel Estevez e l'attaccante Junior Messias, il Crotone potrebbe monetizzare la cessione del centrocampista Milos Vulic.

Il calciatore, dopo due annate poco positive, dovrebbe proseguire in Italia ma in Serie B. A cercarlo in questi ultimi giorni sarebbero state squadre come Cagliari, Modena e Bari. Più defilato invece l'interessamento del Cosenza. Nell'ultima stagione in cadetteria con il Crotone per Milos Vulic sono giunte 19 presenze con una rete, per lo più ottenute nel girone d'andata prima di essere messo ai margini del progetto rossoblù.

Futuro incerto per Benali

Con ancora due anni di contratto, il centrocampista Ahmad Benali dovrà decidere quale sarà il suo futuro. Il calciatore libico, ceduto a gennaio in prestito con diritto di riscatto al Pisa, non è stato acquistato a titolo definitivo dai nerazzurri e farà ritorno in Calabria.

Il Crotone sarebbe disposto anche a trattenerlo solo se lo stesso calciatore sposerà la nuova programmazione del club. La certezza sembra essere la sua presenza con i rossoblù nella sede del ritiro di Villaggio Baffa. Starà a lui e soprattutto al nuovo allenatore Franco Lerda valutare la migliore soluzione. Nessuna offerta sarebbe giunta in queste settimane per un elemento valutato circa 2,5 milioni di euro dai calabresi.

Crotone, le altre operazioni

A pochi giorni dall'inizio del ritiro estivo, il Crotone sarà chiamato a effettuare alcuni acquisti. Al momento sarebbero poche le trattative emerse anche per una scelta della società volta al massimo riserbo. A centrocampo dovrebbe ritornare il Theophilus Awua dalla Pro Vercelli, con il Diesse Alex Casella che ha confermato la probabile cessione del calciatore.

Non dovrebbe arrivare in Calabria il centrocampista Pompeo Da Silva Ronaldo, in uscita dal Padova, sul quale sarebbe forte il Vicenza. In attacco pochi nomi senza alcun riscontro, l'ultimo dei quali sarebbe quello di Manuel Pucciarelli, ex Empoli. Potrebbe rimanere in rossoblù il difensore Davide Mondonico, arrivato in estate dall''Albinoleffe e ancora legato agli squali da due anni di contratto. In uscita rimarrebbero il difensore Ionut Nedelcearu e l'attaccante Augustus Kargbo.