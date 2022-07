L'Inter ed il PSG potrebbero trovare un accordo per Skriniar, con la compagine francese che starebbe alzando a 70 milioni l'offerta messa sul tavolo dei nerazzurri. Nel frattempo, Lucas Torreira ha ammesso di aver avuto dei contatti con Mourinho.

Calciomercato Inter, il PSG starebbe alzando l'offerta economica fatta per Milan Skriniar, portandola a 70 milioni di euro

La trattativa tra l'Inter ed il PSG per la cessione a titolo definitivo di Milan Skriniar potrebbe presto concludersi con la partenza del difensore slovacco in direzione Parigi. Secondo quanto trascritto dalla Gazzetta dello Sport, nei prossimi giorni la compagine francese avrebbe intenzione di alzare la posta in palio per lo stopper, portandola a 70 milioni di euro.

Marotta, che partirebbe dalla richiesta di 80 milioni, potrebbe dunque cedere alle avance di Al Khelaifi e con parte di quei soldi guadagnati, strappare al Torino Gleison Bremer. Il calciatore brasiliano, che verrebbe valutato da Cairo circa 40 milioni di euro, non risulterebbe essere l'unico obiettivo dei nerazzurri, che terrebbero d'occhio anche Nikola Milenkovic della Fiorentina e Manuel Akanji, difensore in forza al Borussia Dortmund.

Calciomercato Roma, Torreira confessa: "Ho parlato con José Mourinho, essere allenato da lui sarebbe un'opportunità che mi seduce"

Lucas Torreira, dato in uscita dall'Arsenal, apparirebbe come uno dei principali uomini mercato e tra le squadre che lo cercherebbero, ci sarebbe la Roma di José Mourinho.

Lo stesso uruguaiano, in un'intervista rilasciata le scorse ore, ha ammesso di aver avuto dei contatti diretti con lo Special One. “Ho parlato qualche tempo fa con Mourinho. È un allenatore che ammiro. È un’opportunità che mi seduce, ma non è facile". Queste, le parole del calciatore rilasciate al portale elpais.com, che apparirebbero come più di un indiscrezione.

I giallorossi, che dal canto loro cercherebbero da tempo un elemento con doti tecniche simili a quelle di Torreira, potrebbero dunque aprire una trattativa con l'Arsenal, che per lasciare andare il regista classe '96, chiederebbero circa 20 milioni di euro.

Juventus, Ceravolo sulla cessione de Ligt: "I bianconeri avranno sicuramente una strategia"

Un'altra squadra che potrebbe perdere un perno fisso della difesa è la Juventus. La probabile cessione di de Ligt lascerebbe uno slot vuoto nella retroguardia bianconera ma secondo Franco Ceravolo, ex osservatore della Vecchia Signora, Cherubini avrebbe già una strategia per ottemperare all'uscita del giovane calciatore olandese: "Per me è un campione in quel ruolo. Il problema non sono gli 80-90 milioni, ma l’ingaggio. La Juventus con un'offerta da 90 milioni lo venderà senza discutere, ma io alle cifre credo poco. Se dovesse andare via De Ligt, non starà con le mani in mano, avrà un piano A e un piano B"