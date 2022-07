Sono giornate di calma apparente per il Crotone. La società rossoblù ha ceduto il centrocampista Nahuel Estevez al Parma (1,5 milioni di euro) e l'attaccante Junior Messias al Milan (4,5 milioni di euro) portando in cassa soldi utili a finanziare un grande mercato nel torneo di Serie C. Altri due calciatori rossoblù potrebbero salutare nei prossimi giorni: si tratterebbe del centrocampista Milos Vulic e dell'attaccante Augustus Kargbo seguiti, rispettivamente, da Cosenza e Palermo.

Crotone, il Palermo su Kargbo

Potrebbe concludersi nei prossimi giorni il legame tra il Crotone e l'attaccante Augustus Kargbo.

Il calciatore della Sierra Leone era stato accostato nei gironi scorsi alla Cremonese, ora però a guardare a lui per rinforzare l'attacco sarebbe il Palermo. La formazione rosanero, neopromossa in cadetteria, starebbe valutando l'acquisto del suo cartellino dai calabresi. Dopo aver vestito la maglia del Roccella e della Reggiana in prestito, l'annata del rilancio con il Crotone, quella 2021-2022 potrebbe rappresentare l'ultima con la maglia rossoblù.

Vulic seguito dal Cosenza

Per il centrocampista Milos Vulic, dopo due stagioni, potrebbe arrivare l'addio alla maglia del Crotone. Il calciatore, che ha ottenuto 19 presenze con 1 rete nell'ultimo campionato, sarebbe stato sondato dal Cosenza. Per lui difficile prevedere una conferma nel campionato di Serie C con gli squali alla luce del suo elevato ingaggio.

Uno dei pezzi pregiati del mercato del Crotone di Giovanni Stroppa in Serie A, poi messo da parte lo scorso anno da Francesco Modesto in Serie B, sarebbe ad un passo dai saluti. Un parentesi poco positiva per Milos Vulic che in rossoblù ha ottenuto due retrocessioni consecutive passando dalla massima serie alla Serie C. Un ruolino poco lusinghiero per un calciatore che aveva anche giocato in Champions League con la maglia della Stella Rossa di Belgrado.

Crotone, le altre operazioni

In entrata il Crotone starebbe provando a perfezionare l'operazione con la Pro Vercelli per l'acquisto del cartellino del centrocampista Theophilus Awua. Dopo il prestito dello scorso anno il calciatore dovrebbe continuare in rossoblù anche in terza serie. Ancora tutto da decidere il futuro del centrocampista Ahmad Benali.

Il libico non è stato riscattato dal Pisa e rientrerà a Crotone. In caso di mancata offerta potrebbe proseguire in Calabria almeno fino alla prossima sessione di gennaio. In difesa di attendono novità in merito al rinnovo di contratto di Giuseppe Cuomo, mentre a dare il suo addio ai calabresi sui social è stato nei giorni scorsi l'attaccante Giuseppe Borello.