Settimana importante per il Crotone che potrebbe ufficializzare alcune operazioni di mercato in entrata e in uscita. Verso l'addio alla Calabria ci sarebbe il portiere Marco Festa, seguito dal Pordenone.

La dirigenza rossoblù starebbe valutando la conferma in rosa di alcuni elementi di esperienza come il centrocampista Ahmad Benali, il difensore Giuseppe Cuomo e l'esterno Vasile Mogos.

Crotone, Festa ai saluti

Uno dei reduci della prima storica promozione in Serie A del 2015-2016 potrebbe cambiare maglia in questa finestra di mercato. Si tratta del portiere Marco Festa, titolare nel finale della precedente stagione.

Per lui, dopo tanti anni vissuti come vice di Alex Cordaz, era arrivato il posto fisso in squadra sotto la guida del tecnico Francesco Modesto.

Il torneo difficile e la retrocessione in Serie C avrebbero però intaccato le certezze sul futuro dell'estremo difensore lombardo con i pitagorici. Nonostante il rinnovo di contratto dello scorso dicembre, Festa sembra intenzionato a cambiare maglia. Su di lui ci sarebbe il Pordenone, pronto a concludere in breve tempo l'operazione.

Il Crotone valuta alcune riconferme

In scadenza di contratto, il difensore Giuseppe Cuomo potrebbe proseguire a Crotone. Le parti starebbero trattando un prolungamento, anche se sul calciatore ci sarebbero diversi club di Serie B.

A centrocampo, terminato il prestito al Pisa, Ahmad Benali farà ritorno in Calabria. Il calciatore libico dovrebbe partire per il ritiro estivo degli squali di Villaggio Baffa. La volontà del club sarebbe quella di trattenerlo anche in Serie C, ma su di lui di recente ci sarebbero stati dei sondaggi di alcune squadre della cadetteria come Ternana e Palermo.

Ancora da decidere il futuro di Vasile Mogos. L'esterno, con ancora due anni di contratto, attenderebbe offerte. Qualora non dovessero arrivare delle proposte interessanti, il 29enne rumeno potrebbe restare in rossoblù.

Le altre operazioni degli squali: si cerca un attaccante

In attesa di conoscere il nome del nuovo direttore sportivo, il Crotone attraverso l'operato del direttore generale Raffaele Vrenna starebbe perfezionando alcune operazioni di mercato.

Si starebbe cercando innanzitutto un attaccante, e sul taccuino della dirigenza ci sarebbero i nomi di Simone Andrea Ganz del Lecco e di Manuel Pucciarelli, ex Empoli attualmente svincolato.

In difesa potrebbe partire Davide Mondonico che sarebbe nel mirino dell'Ancona Metelica. A centrocampo si punta a chiudere l'ingaggio del centrocampista Theophilus Awua dalla Pro Vercelli. Infine in uscita potrebbe esserci Milos Vulic che il Cagliari potrebbe acquistare a titolo definitivo.