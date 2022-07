La Juventus si starebbe riavvicinando a Timo Werner del Chelsea ed avrebbe proposto ai londinesi Rabiot come contropartita. La Roma e l'Inter si potrebbero sfidare per Zagadou. Il Milan pensa a Frattesi se saltasse definitivamente Sanches.

Calciomercato Juventus, si starebbe riaccendendo la pista per Timo Werner

La Juventus ed il Chelsea si sono incontrate nelle ultime settimane per parlare del possibile trasferimento di de Ligt a Londra e la compagine inglese, come contropartita tecnica, avrebbe proposto Timo Werner. La pista per l'attaccante si era poi raffreddata a causa dell'inserimento del Bayern Monaco nella trattativa per il difensore olandese, ma in queste ultime ore, i bianconeri starebbero tornando a sondare il terreno per il centravanti classe '96.

Cherubini, secondo le indiscrezioni, avrebbe quindi contattato i dirigenti della formazione britannica, proponendogli un'operazione che comprenda un conguaglio economico da circa 10 milioni di euro più l'inserimento di Adrien Rabiot come contropartita tecnica. D'altronde i "Blues" hanno da poco ufficializzato l'acquisto di Sterling dal Manchester City e dunque una cessione di Werner non sarebbe considerata proibitiva. In ogni caso nella trattativa con il Chelsea per l'attaccante tedesco, potrebbero rientrare anche altre contropartite come Zakaria e Kean.

Calciomercato Milan, Frattesi sarebbe l'alternativa qualora Renato Sanches non arrivasse in rossonero

Il Milan sta cercando un centrocampista che possa raccogliere l'eredità di Kessié e Renato Sanches risulterebbe uno dei profili preferiti da Maldini e Massara.

Il calciatore portoghese però, potrebbe trasferirsi al PSG e di conseguenza il duo dirigenziale rossonero avrebbe cominciato a cercare altri profili con quelle caratteristiche tecniche. Secondo Tuttosport quindi, il nome nuovo che piacerebbe al Milan sarebbe Davide Frattesi, mediano classe '99 valutato dal Sassuolo circa 35 milioni di euro.

Per il calciatore cresciuto nel vivaio della Roma, il club lombardo vorrebbe proporre a Carnevali un affare in stile Locatelli, con un pagamento dilazionato nei prossimi anni.

Calciomercato Inter, nerazzurri pronti a lanciare la sfida alla Roma per Zagadou

Sia l'Inter che la Roma starebbero cercando un difensore centrale ed entrambe le società avrebbero messo nel mirino il nome di Dan-Axel Zagadou.

Lo stopper francese classe '99 si è svincolato nel mese di Luglio dal Borussia Dortmund, che non gli ha voluto rinnovare il contratto, forse a causa dei tanti problemi fisici che il calciatore ha riscontrato in questi ultimi anni. I giallorossi, secondo l'esperto di mercato Di Marzio, vorrebbero bruciare la concorrenza dell'Inter per il transalpino, a causa del mancato ingaggio di Natan, difensore sul quale il Bragantino RedBull ha fatto muro.