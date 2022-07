Il Crotone sta cercando di cedere alcuni calciatori ritenuti fuori budget in vista della prossima stagione. Uno di questi è il difensore Ionut Nedelcearu. Arrivato la scorsa estate, il rumeno dovrebbe proseguire la sua carriera lontano dalla Calabria. Su di lui ci sarebbero due club di Serie B come Ascoli e Pisa ma anche piste estere come Steaua Bucarest e Lech Poznan, club polacco che parteciperà alla prossima Champions League.

Crotone, Nedelcearu sul mercato

Autore di 34 presenze con due reti in Serie B, il difensore rumeno Ionut Nedelcearu dovrebbe lasciare il Crotone.

Il suo attuale valore di mercato, circa 1,5 milioni di euro, pare essere però uno degli ostacoli che attualmente impediscono una sua rapida cessione.

In Italia due formazioni di cadetteria avrebbero messo gli occhi su di lui, l'Ascoli e soprattutto il Pisa (interessato anche ad Ahmad Benali e a Giuseppe Cuomo). Nei giorni scorsi si era registrato per lui un sondaggio dello Steaua Bucarest, ma la squadra che potrebbe convincere il Crotone pare essere il Lech Poznan.

Crotone, viva la pista Castagnetti

In entrata, un nome che sembra stuzzicare la fantasia del Crotone è quello del centrocampista Michele Castagnetti della Cremonese. Il calciatore è da alcuni anni protagonista con i grigiorossi, ma con la promozione in Serie A del club di Cremona potrebbe trovare poco spazio nell'undici titolare.

I rossoblù, al netto delle difficoltà legate alla categoria più bassa, starebbero monitorando l'evolversi della situazione in casa della Cremonese.

Accantonata al momento la trattativa con il Padova per l'acquisto del centrocampista Pompeo Da Silva Ronaldo, gli squali avrebbero fatto un sondaggio per il centrocampista Jacopo Dezi, sempre in forza al Padova e già al Crotone dal 2013 al 2015.

Le altre operazioni del Crotone

In uscita il Crotone sarebbe pronto a cedere il portiere Gianluca Saro al Monopoli. Dal club biancoverde pugliese potrebbe, in direzione opposta, arrivare in Calabria il difensore Mattia Arena.

Pare essersi raffreddata la pista che porterebbe al centrocampista Elvis Kabashi dal Como, i rossoblù starebbero provando ad acquistare il cartellino del centrocampista Theophilus Awua dalla Pro Vercelli.

In attacco Luigi Cuppone del Potenza sarebbe un'idea, ma il nome di spessore potrebbe essere quello di Simone Andrea Ganz del Lecco.

Non ci sono sviluppi sulla possibile cessione di Luca Calapai al Parma, con i rossoblù che invece dai ducali potrebbero prelevare l'esterno Filippo Costa.

Di rientro in Calabria per fine prestito sono l'estremo difensore Gian Marco Crespi dalla Pistoiese e il centrocampista Luis Rojas dal Bologna. Entrambi i calciatori potrebbero essere ceduti in caso di offerte congrue al loro valore.