Il lavoro sul calciomercato per potenziare le rispettive rose in vista della prossima stagione prosegue da parte di tutte le società di calcio.

Nel frattempo - secondo dei retroscena emersi nelle ultime ore riguardo a trattative del passato - alcuni calciatori attualmente di Milan e Inter avrebbero però potuto avere dei "destini incrociati": è il caso dell'interista Edin Dzeko, che venne corteggiato dai rossoneri durante l'era di Silvio Berlusconi, e del milanista Olivier Giroud, in passato cercato dai nerazzurri ai tempi di Antonio Conte.

La rivelazione di Giroud sull'Inter

"Parlai con Lampard per trovare una soluzione, ma lui non voleva mandarmi via. L'Inter era molto interessata a me, ma a un certo punto mi hanno detto che non c'erano più soldi per me. Mi voleva anche la Lazio. Ero disperato, volevo andare via. Potevo andare al Tottenham, ma avevo giocato nell'Arsenal. Era destino che fossi rossonero e non nerazzurro", sono queste le dichiarazioni di Olivier Giroud, attualmente attaccante del Milan, durante la presentazione del suo libro "Crederci, sempre. Perché ho fiducia nella vita, in Dio, in me stesso e nel destino".

L'attaccante sarebbe stato voluto soprattutto dal tecnico Antonio Conte per avere in panchina un profilo esperto, in grado di far dare il cambio alla coppia offensiva composta da Lautaro Martinez e Romelu Lukaku.

All'epoca il Chelsea e l'Inter avrebbero trattato per un prestito oneroso con diritto di riscatto, poi mai andato a buon fine.

Galliani svela un vecchio retroscena su Dzeko

L'attaccante Edin Dzeko avrebbe potuto vestire la maglia del Milan nel 2011. La rivelazione è stata espressa direttamente da Adriano Galliani durante una conferenza stampa nelle scorse ore.

Secondo quanto affermato, l'allora dirigente rossonero, provò ad anticipare la concorrenza per acquistare il centravanti bosniaco. "Ricordo un weekend romantico tra me e Ariedo Braida, nascosti in un albergo a Sarajevo nel tentativo di anticipare la concorrenza per Dzeko: ma arrivò il ciclone Manchester City e si portò via Dzeko con 40 milioni di euro".

Galliani peraltro anche in questa sessione estiva di mercato sarebbe interessato al centravanti bosniaco dell'Inter per il suo Monza, neopromosso in Serie A. La società brianzola, in alternativa, sarebbe sulle tracce di Mauro Icardi e Andrea Pinamonti. L'argentino del Psg potrebbe essere ingaggiato attraverso un prestito con diritto di riscatto. L'attaccante dell'Inter, invece, avrebbe una valutazione di circa 20 milioni di euro, cifra che la società presieduta da Silvio Berlusconi ritiene elevata nonostante la giovane età del ragazzo che ha giocato una stagione in Toscana molto positiva.