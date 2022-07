Cercasi vice Vlahovic. E' questo uno degli obiettivi di mercato della Juventus che sta lavorando per rinforzare il reparto offensivo a disposizione di Massimiliano Allegri, con un giocatore che possa svolgere da alternativa ma anche da spalla al bomber serbo.

Tra i nomi seguiti dal direttore sportivo Cherubini ci sarebbe anche quello di Menphis Depay, attaccante olandese in forza al Barcellona. Dopo l'arrivo di Robert Lewandowski e la conferma di un calciatore di grande affidamento come Aubameyang, lo spazio per l'ex Lione sarebbe ridotto: per questo, potrebbe lasciare la Spagna per iniziare una nuova avventura europea e ritagliarsi un ruolo importante in vista dei Mondiali che svolgeranno in Qatar.

I blaugrana valutano l'attaccante non meno di 20 milioni di euro. Per abbassare le pretese economiche del club spagnolo, la Vecchia Signora potrebbe decidere di mettere sul piatto il cartellino di Arthur che non ha convinto durante la sua esperienza bianconera e potrebbe ritornare proprio al Barcellona. Sul centrocampista brasiliano, ci sarebbe però anche l'Arsenal di Arteta molto interessata al calciatore già dalla scorsa finestra invernale di mercato.

Non solo Depay, pressing anche su Morata

Oltre Depay, la Juve non molla la pista che porta ad Alvaro Morata. I bianconeri vorrebbero trovare un accordo con l'Atletico Madrid: un prestito con un diritto/obbligo di riscatto fissato attorno ai 20-25 milioni di euro.

Più sullo sfondo le candidature di Marko Arnautovic ed Edin Dzeko. L'attaccante austriaco è considerato incedibile dal Bologna e nonostante l'arrivo di Cambiaso in prestito, il club rossoblù non vorrebbe cederlo; discorso simile anche per Dzeko che vuole giocarsi le sue carte con l'Inter. Il bomber bosniaco avrebbe già rifiutato un'offerta dei bianconeri ed avrebbe l'obiettivo di ritagliarsi un ruolo importante nello scacchiere tattico di Inzaghi.

Juve, Ranocchia passa al Monza

Non solo acquisti. La Juventus sta effettuando anche delle cessioni nei confronti di quei calciatori fuori dal progetto o di giovani che possono crescere in altre realtà e farsi le ossa.

E' il caso di Filippo Ranocchia, talentuoso centrocampista bianconero che passa al Monza di Adriano Galliani che dopo grandi colpi di personalità ed esperienza, aggiunge un mix di gioventù all'organico a disposizione di Stroppa.

La trattativa si è conclusa sulla base di un prestito con diritto di riscatto e controriscatto a favore della Juventus.

Ranocchia potrebbe essere uno dei giovani pronti a lasciare Torino per aumentare la propria esperienza nel campionato italiano. Gli altri potrebbero rispondere ai nomi di Fagioli che resta nel mirino della Cremonese, e Miretti conteso da altre società italiane.