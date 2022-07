Dopo i primi 20 giorni di Calciomercato è già possibile stilare una primo bilancio provvisorio delle squadre di Serie A che hanno operato meglio sul fronte acquisti. Tra le "regine" finora ci sono la Roma e la neopromosso Monza, mentre sembra essere partito a luci spente il Napoli, dopo delle cessioni importanti.

Monza e Roma grandi acquisti: da Dybala a Pessina

Le due squadre che questa prima fase di calciomercato si sono maggiormente messe in luce sono certamente la Roma e il Monza di Adriano Galliani che pare aver messo a disposizione del tecnico Stroppa una rosa di qualità.

Dopo alcuni presunti screzi sul mercato con Josè Mourinho, il club giallorosso ha accontentato lo "Special One" con l'acquisto di Paulo Dybala, strappato ad Inter e Napoli. La Joya ha firmato un contratto da sei milioni di euro fino al 2025. Un grande colpo da parte della società capitolina che punta ad altri acquisti importanti per rinforzare l'organico come quello di Davide Frattesi.

Anche il Monza neopromosso si sta rendendo protagonista con ottimi acquisti. Oltre Pessina e Sensi che hanno dato qualità alla mediana, il club brianzolo si appresta a chiudere un doppio colpo per il reparto offensivo: infatti, sarebbero vicini Gianluca Caprari ed Andrea Petagna.

Juve, tris di spessore: Di Maria, Pogba e Bremer, il Napoli tenta il riscatto

Altra grande protagonista di questo mercato è sicuramente la Juventus che dopo Di Maria e Pogba, piazza un colpo importante in difesa. Infatti è praticamente tutto fatto per l'arrivo di Gleison Bremer dal Torino per una cifra attorno ai 40 milioni più bonus.

Si attende invece la reazione del Napoli di Aurelio De Laurentiis che dopo aver perso pedine fondamentali come Koulibaly, Insigne, Mertens ed Ospina è obbligato a ritornare sul mercato per rafforzare la rosa a disposizione di Spalletti in vista della prossima avventura in Champions League. Per la difesa, i partenopei sarebbero vicini a Kim del Fenerbahce che viene valutato attorno ai 20 milioni di euro, mentre per l'attacco potrebbero arrivare Deulofeu dall'Udinese e Simeone dal Verona.

Bene Lazio e Fiorentina

Concludiamo con due squadre che stanno operando in maniera oculato: Lazio e Fiorentina.

I biancocelesti stanno accontentando il tecnico Maurizio Sarri con acquisti importanti come quelli di Romagnoli e Casale per la difesa e di Marcos Antonio per la mediana. Possibile la cessione di Luis Alberto che potrebbe favorire l'arrivo di Ilic ma soprattutto la permanenza di Sergej Milinkovic Savic.

Anche la Fiorentina ha puntellato l'organico a disposizione di Italiano. Oltre al grande acquisto di Luka Jovic dal Real Madrid, i viola starebbero ormai per completare la trattativa per Dodò dallo Shakthar.