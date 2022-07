Il mercato dell'Inter gira attorno al futuro di Milan Skriniar, sempre più vicino a vestire la maglia del Paris Saint Germain. Stando alle ultime notizie, il club parigino avrebbe effettuato un rilancio con un'offerta attorno ai 75 milioni di euro, che potrebbe convincere l'Inter a lasciar partire il calciatore.

Con l'addio del centrale slovacco, i nerazzurri devono ritornare sul mercato per puntellare la retroguardia a disposizione del tecnico Simone Inzaghi.

Inter, nuova idea Zagadou

Se Bremer resta l'obiettivo numero, una nuova idea per la retroguardia è quella di Dan-Axel Zagadou, difensore francese che si è appena svincolato a costo zero dal Borussia Dortmund dove ha militato nelle ultime stagioni.

Il profilo del classe 99 rappresenterebbe un'opzione low-cost per completare il pacchetto arretrato, assieme all'arrivo di Bremer dal Torino, che viene valutato attorno ai 30-40 milioni di euro.

L'Inter deve poi capire il futuro di altro difensore molto importante della rosa, ovvero Stefan De Vrij che non ha ancora rinnovato il proprio contratto con il club nerazzurro. Il difensore olandese potrebbe così partire di fronte ad un'offerta attorno ai 20 milioni di euro. Su di lui, ci sarebbe l'interesse di molti top club europei come Manchester United, Chelsea e Juventus, che potrebbe virare sul centrale nerazzurro in caso di cessione di De Ligt.

Per questo, la dirigenza interista lavora su più tavoli: resta da prendere in considerazione anche la candidatura di Nikola Milenkovic, centrale della Fiorentina che viene valutato attorno ai 20 milioni di euro.

Inter, offerta importante del Monza per Pinamonti

Oltre Skriniar, altro pezzo pregiato del mercato nerazzurro è certamente Andrea Pinamonti, che dopo la stagione ad Empoli vuole confermarsi.

Nelle ultime ore, il Monza si sarebbe avvicinato all'attaccante che starebbe riflettendo per il suo futuro. Il club brianzolo, che ha chiuso con i nerazzurri per il prestito di Sensi, sarebbe pronta a mettere sul piatto una cifra vicina ai 18 milioni di euro per convincere l'Inter a concludere l'operazione.

Il progetto di Berlusconi e Galliani potrebbe far breccia in Pinamonti che attende ancora l'Atalanta. La Dea però è bloccata sul mercato, viste le mancate cessioni di Zapata e Muriel che garantirebbero la liquidità per virare sul bomber nerazzurro.

Intanto, l'Inter si prepara a piazzare due uscite importanti per il tetto ingaggi, ovvero quelle di Arturo Vidal ed Alexis Sanchez. Il centrocampista è ormai ad un passo dal Flamengo e dovrebbe svolgere le visite mediche in queste ore, mentre l'attaccante vorrebbe restare in Europa.